Сало – это очень ценный и полезный продукт, который можно готовить по-разному: жарить, варить, запекать, готовить намазки на бутерброды и различные закуски.

Если вы хотите приготовить ароматное, мягкое и нежное сало, то лучшим способом будет вяление. Редакция FoodOboz выбрала для вас вкусный рецепт вяленого сала со специями и водкой.

Ингредиенты:

сало – 700 г

соль большая – 500 г

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перец – 1 ст. л.

мускатный орех – 1 ст. л.

паприка – 1 ст. л.

водка – 100 мл

Способ приготовления:

1. Сало хорошо промыть под проточной водой и вытереть насухо бумажным полотенцем.

2. В миске смешать соль, перец, орех, паприку и водку. Перемешать, чтобы получилась густая паста.

3. Полученной пастой смазать сало со всех сторон.

4. Выложить его в миску или кастрюлю, накрыть полотенцем и поставить в холодильник на 3 дня.

5. После этого достать сало, выложить его на дуршлаг, а сверху установить пресс. Оставить в таком положении, пока не взойдет вся влага.

6. Когда влага взойдет, завернуть сало в хлопчатобумажную ткань, перевязать веревками, подвесить и оставить в таком положении на 3 месяца.

7. Через 3 месяца очистить сало от лишней соли и подавать на стол.

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