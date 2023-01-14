Вяленое сало в домашних условиях: рецепт вкусной закуски
Сало – это очень ценный и полезный продукт, который можно готовить по-разному: жарить, варить, запекать, готовить намазки на бутерброды и различные закуски.
Если вы хотите приготовить ароматное, мягкое и нежное сало, то лучшим способом будет вяление. Редакция FoodOboz выбрала для вас вкусный рецепт вяленого сала со специями и водкой.
Ингредиенты:
- сало – 700 г
- соль большая – 500 г
- перец – 1 ст. л.
- мускатный орех – 1 ст. л.
- паприка – 1 ст. л.
- водка – 100 мл
Способ приготовления:
1. Сало хорошо промыть под проточной водой и вытереть насухо бумажным полотенцем.
2. В миске смешать соль, перец, орех, паприку и водку. Перемешать, чтобы получилась густая паста.
3. Полученной пастой смазать сало со всех сторон.
4. Выложить его в миску или кастрюлю, накрыть полотенцем и поставить в холодильник на 3 дня.
5. После этого достать сало, выложить его на дуршлаг, а сверху установить пресс. Оставить в таком положении, пока не взойдет вся влага.
6. Когда влага взойдет, завернуть сало в хлопчатобумажную ткань, перевязать веревками, подвесить и оставить в таком положении на 3 месяца.
7. Через 3 месяца очистить сало от лишней соли и подавать на стол.
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