Вяленые томаты – это очень интересная и легкая в приготовлении консервация, что придаст любому блюду новый, интересный вкус.

Как правильно приготовить вяленые томаты в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также подробно описал процесс консервации, благодаря которому блюдо будет оставаться свежим в течение длительного времени.

Ингредиенты

Помидоры черри

Сухой чеснок

Тимьян или другие ароматные травы

Масло

Чеснок свежий

Соль

Ингредиенты для заливки

Масло

Кинза или другая зелень

Свежий чеснок

Соль

Сухой чеснок

1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, тесно друг к другу.

2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и преодолевать до помидоров. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.

3. Сушить в течение 9 часов при температуре 100° на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

4. В банке выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль. Составляем готовые томаты, добавляем специи и заливаем растительным маслом.

5. Отправляем в холодильник на несколько часов.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления вяленых помидоров: