Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар
Вяленые томаты – это очень интересная и легкая в приготовлении консервация, что придаст любому блюду новый, интересный вкус.
Как правильно приготовить вяленые томаты в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также подробно описал процесс консервации, благодаря которому блюдо будет оставаться свежим в течение длительного времени.
Ингредиенты
- Помидоры черри
- Сухой чеснок
- Тимьян или другие ароматные травы
- Масло
- Чеснок свежий
- Соль
Ингредиенты для заливки
- Масло
- Кинза или другая зелень
- Свежий чеснок
- Соль
- Сухой чеснок
1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, тесно друг к другу.
2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и преодолевать до помидоров. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.
3. Сушить в течение 9 часов при температуре 100° на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.
4. В банке выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль. Составляем готовые томаты, добавляем специи и заливаем растительным маслом.
5. Отправляем в холодильник на несколько часов.
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