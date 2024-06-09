Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

Вяленые томаты – это очень интересная и легкая в приготовлении консервация, что придаст любому блюду новый, интересный вкус.

Как правильно приготовить вяленые томаты в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также подробно описал процесс консервации, благодаря которому блюдо будет оставаться свежим в течение длительного времени.

Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

Ингредиенты

  • Помидоры черри
  • Сухой чеснок
  • Тимьян или другие ароматные травы
  • Масло
  • Чеснок свежий
  • Соль

Ингредиенты для заливки

  • Масло
  • Кинза или другая зелень
  • Свежий чеснок
  • Соль
  • Сухой чеснок

1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, тесно друг к другу.

2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и преодолевать до помидоров. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.

Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

3. Сушить в течение 9 часов при температуре 100° на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

4. В банке выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль. Составляем готовые томаты, добавляем специи и заливаем растительным маслом.

Вяленые томаты: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар

5. Отправляем в холодильник на несколько часов.

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