Удивительные музеи, которые посвящены еде – ТОП-3

В то время, когда карантинные ограничения хоть немного ослабили и путешествия стали возможными – самое время отправиться в мини-турне на выходные. Залог удачного отдыха – хорошее настроение и четкий план того, что стоит посетить и куда сходить. Для настоящих гурманов и ценителей пищи есть замечательные новости.

Редакция FoodOboz подготовила подборку мировых музеев, посвященных еде и которые стоит обязательно посетить.

Музей пиццы, США

Открывает наш топ – музей любимого блюда не только американцев, но и гурманов в каждом уголке мира. Еще задолго до открытия необычной галереи ее основатель попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию предметов, которые связаны с пиццей. После этого к мужчине пришла гениальная идея – превратить свое хобби в источник дохода и открыть первый в мире музей пиццы. Так, сначала он организовал масштабную выставку предметов с изображением лакомства, а уже сейчас двери его музея открыты для каждого посетителя.

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Музей шоколада, Германия

Следующий на очереди – музей шоколада, посетив который вы сможете не только продегустировать множество сортов любимого десерта, но и полностью узнать всю его историю. Экспозиция музея разделена на три эпохи. Первая, посвященная дереву какао, перенесет вас в настоящий тропический лес. Уверяют, что после него у вас вполне изменится отношение к шоколаду. Вторая эпоха представляет шоколад, как изысканный деликатес и все его многообразие. И если ожидаете увидеть только банальные шоколадные плитки, то полностью ошибаетесь. Ведь вашему вниманию предлагают самые разнообразные произведения искусства, а также знакомят с ингредиентами настоящего шоколада. И наконец третья часть – она представляет шоколад, как социо-культурное явление и его значение для современного общества. Все это вы сможете узнать из плакатов, проспектов и вывесок, которые там расположены. В завершение советуем посетить уютное кафе в музее и выпить горячий шоколад с кусочком шоколадного торта.

Музей банана, Калифорния

Для тех, кто всегда был убежден в том, что самым популярным в мире фруктом является яблоко – предлагаем посетить музей банана. Именно он является самым распространенным и любимым. А музей, посвященный этому фрукту, расположенный там, где и должен – в солнечном городке Калифорнии. Сразу должны предупредить, что здесь вы не увидите никаких банальных банановых картин. Галерея создана для тех, кто любит что-то более необычное и эксцентричное. Часы и лампы, барные стулья и диваны, даже клюшка для гольфа – и та, выполнена в форме банана. Настоящим украшением является окамянелый банан, который находится там еще и с 1975 года. Легкая, непринужденная, местами шуточная атмосфера и возможность получить степень Доктора наук по бананологии – вот главная изюминка бананового уголка.

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