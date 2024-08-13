Вы это делали неправильно: рассказываем, как правильно варить гречневый суп

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный суп

Один из самых вкусных домашних супов – гречневый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным и ароматным, кулинары советуют добавить грибы, они и придадут супу неповторимый аромат.

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Что добавить в гречневый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении гречневого супа, с грибами и зеленью. 

Рецепт супа

Ингредиенты: 

  • белые/лесные сушеные грибы – 1 горсть
  • вода – 0,5 л
  • бульон – 2,5 л
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло/масло – для жарки
  • гречка – 90 г
  • картофель – 4-5 шт.
  • специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Грибы замочите в воде ночью. Утром процедите. К этой сцеженной воде также процедить бульон. Грибы мелко порежьте. 

Грибы для супа

2. В разогретую с маслом сковороду выложите потертую на грубую терку морковь и мелко порезанный лук, жарьте до мягкости. 

Овощная зажарка

3. Бульон доведите до кипения, снимите пену.

Как правильно готовить суп

4. В кипящий бульон выложите порезанные грибы. Через 30 минут добавьте промытую гречку, варите 10 минут. Далее выложите порезанный картофель и зажарку. Добавьте лавровый листик, соль, перец и варить до готовности картофеля.

Приготовление супа

Добавить мелко иссеченную зелень, перемешайте и можно есть!

Готовый суп

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