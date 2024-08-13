Вы это делали неправильно: рассказываем, как правильно варить гречневый суп
Один из самых вкусных домашних супов – гречневый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным и ароматным, кулинары советуют добавить грибы, они и придадут супу неповторимый аромат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении гречневого супа, с грибами и зеленью.
Ингредиенты:
- белые/лесные сушеные грибы – 1 горсть
- вода – 0,5 л
- бульон – 2,5 л
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло/масло – для жарки
- гречка – 90 г
- картофель – 4-5 шт.
- специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы замочите в воде ночью. Утром процедите. К этой сцеженной воде также процедить бульон. Грибы мелко порежьте.
2. В разогретую с маслом сковороду выложите потертую на грубую терку морковь и мелко порезанный лук, жарьте до мягкости.
3. Бульон доведите до кипения, снимите пену.
4. В кипящий бульон выложите порезанные грибы. Через 30 минут добавьте промытую гречку, варите 10 минут. Далее выложите порезанный картофель и зажарку. Добавьте лавровый листик, соль, перец и варить до готовности картофеля.
Добавить мелко иссеченную зелень, перемешайте и можно есть!
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