Один из самых вкусных домашних супов – гречневый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным и ароматным, кулинары советуют добавить грибы, они и придадут супу неповторимый аромат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении гречневого супа, с грибами и зеленью.

Ингредиенты:

белые/лесные сушеные грибы – 1 горсть

вода – 0,5 л

бульон – 2,5 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло/масло – для жарки

гречка – 90 г

картофель – 4-5 шт.

специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы замочите в воде ночью. Утром процедите. К этой сцеженной воде также процедить бульон. Грибы мелко порежьте.

2. В разогретую с маслом сковороду выложите потертую на грубую терку морковь и мелко порезанный лук, жарьте до мягкости.

3. Бульон доведите до кипения, снимите пену.

4. В кипящий бульон выложите порезанные грибы. Через 30 минут добавьте промытую гречку, варите 10 минут. Далее выложите порезанный картофель и зажарку. Добавьте лавровый листик, соль, перец и варить до готовности картофеля.

Добавить мелко иссеченную зелень, перемешайте и можно есть!

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