Совсем скоро наступит неделя Масленицы. А это значит, что миллионы людей по всему миру будут стараться приготовить как можно больше блюд из блинов для того, чтобы насладиться ими перед началом великого поста.

Издание Mirror, в свою очередь, решило рассказать, как правильно использовать остатки теста для блинов, и что ни в каком нельзя с ним делать.

Энди Симмс, эксперт по сантехнике из MyBuilder.com в своем интервью изданию рассказывает, что ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки теста для блинов в раковину. Дело в том, что такое тесто относится к категории FOG (жили, масла и смазки). То есть, слив этого теста в раковину может привести к засорению трубы и вызову сантехника, а также незапланированным расходам.

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Засор канализационных труб смесью, содержащих разнообразные масла, очень трудно устраняется. Именно поэтому подобные вызовы обычно выливаются владельцам квартир в большие деньги. Поэтому к утилизации остатков теста следует относиться ответственно.

Поэтому если у вас осталось тесто после приготовления блинов, его можно использовать для создания других блюд, говорит Симмс. Так, например, из него выйдет отличный йоркширский пудинг.

А еще остатки теста можно спокойно хранить в морозильной камере, а в случае возникновения потребности просто разморозить и жарить свежие блины. Кстати, кроме теста для блинов, в слив раковины не рекомендуется выливать еще и заварной крем, соусы, а также кулинарные и мясные жиры.

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