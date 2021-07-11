Выбирайте самое простое мороженое: эксперт озвучила советы

Выбирая мороженое, следует обращать внимание на степень его замораживания, на ДСТУ (государственный стандарт) и другие важные показатели. В частности, на состав глазури.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Я бы советовала выбирать самое простое мороженое без всяких добавок. Различные ягоды и фрукты можно добавлять самостоятельно", – сказала она.

"Имеет значение степень замораживания. Первое, что я делаю – касаюсь мороженого и проверяю консистенцию. Если оно не размякло, тогда дальше уже можно смотреть на ДСТУ. Если оно не заморожено, этого не стоит делать. Если несколько дней оно хранилось при температуре на грани 0... -2 градуса, или разморозилось из-за того, что не было электроэнергии, его употребление может привести и к больнице", – предупредила эксперт.

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Далее она посоветовала обратить внимание на ДСТУ, по которому можно узнать о сырье, лежащем в основе мороженого. "ДСТУ 4733 – это мороженое на молочном сырье. ДСТУ 4735 – это мороженое с комбинированным составом вещества. Есть еще плодово-ягодное мороженое с ДСТУ 4734", – сообщила Сидоренко.

В отношении последнего мороженого, которое фактически является замороженным соком, она отметила, что следует смотреть на наличие искусственных красителей и ароматизаторов. "Очень часто оно содержит искусственные красители Е102, Е110, Е129, то есть красный. Или голубой, который потребители очень любят. Это индигокармин, который может давать аллергические реакции. Это может представлять опасность, особенно если кто-то захочет попробовать несколько упаковок такого замороженного льда" , – объяснила эксперт.

Она посоветовала учитывать и другие составляющие, в частности, глазурь. "Если эскимо или мороженое с глазурью, следует смотреть на процент самой глазури. То ли это шоколадная глазурь, которая содержит какао и масло, то ли это кондитерская, которая содержит гидрогенизированные жиры, трансжиры или пальмовое масло. Как правило, содержание глазури составляет до 20 %, и здесь вопрос, что именно потребитель выбирает – то ли мороженое, то ли глазурь", – заметила Сидоренко.

В то же время она заверила, что вафельные стаканчики вряд ли могут представлять опасность, поскольку их состав очень простой и почти одинаков у всех производителей. "Там пшеничная мука, может быть масло, сахар, соль, вода. Это не имеет принципиального значения", – сказала эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил рецепт жареного мороженого. Этот десерт очень популярен в азиатских странах.