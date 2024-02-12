Выбрасывать не нужно: что приготовить на обед из вчерашнего картофельного пюре
Если картофельное пюре не съедают в горячем виде – на следующий день оно обычно отправляется в мусорку. Но такой продукт, на самом деле, еще можно использовать для приготовления. Получится довольно вкусное и сытное блюдо.
Идея приготовления картофельников из вчерашнего пюре опубликована на странице фудблогерка Екатерины Брайло (ketiv_) в Instgaram. Будет еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 200 г
- тертый пармезан – 50 г
- куриное яйцо – 1 шт
- пшеничная мука – 2 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- специи по вкусу: черный перец, чеснок
- свежая петрушка
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, размять в пюре.
2. Пармезан натереть на мелкую терку, мелко нарезать петрушку.
3. Соединить пюре картофеля с яйцом, тертым пармезаном, мукой, измельченной петрушкой, оливковым маслом, специями, перемешать и снова размять.
4. Сформировать руками картофельники (если прилипают к рукам, замочить их водой), смазать их оливковым маслом.
Далее можно готовить несколькими вариантами:
1. Подрумянить на разогретой сковороде/сковородке гриль до золотистой корочки.
2. Запечь в духовке или мультиварке.
3. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут (в духовке время приготовления будет немного длиннее, ориентировочно 15-20 минут).
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