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Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши
Если кашу не съесть сразу – она станет холодной и не вкусной. Но выбрасывать такой продукт ни в коем случае не нужно, ведь он может стать отличным основанием для других блюд. К примеру, сладких оладий. И совсем не важно, какой будет крупа.
Идея приготовления оладий из готовой каши опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.
Ингредиенты:
- 6-8 ст.л. готовой каши
- 1 шт банан
- 1 шт яйцо
- 6 ст.л. кокосовой стружки
- 2 ст.л. муки (смотреть по консистенции теста, возможно нужно добавить еще одну ложку)
Способ приготовления:
1. Кашу, яйцо и банан положить в блендер.
2. Все перемешать до однородной смеси.
3. Добавить кокосовую стружку и муку. Консистенция должна быть довольно густая.
4. Выложить на разогретую сковороду и жарить до золотистого цвета на небольшом огне под крышкой.
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