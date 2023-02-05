Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

Если кашу не съесть сразу – она станет холодной и не вкусной. Но выбрасывать такой продукт ни в коем случае не нужно, ведь он может стать отличным основанием для других блюд. К примеру, сладких оладий. И совсем не важно, какой будет крупа.

Идея приготовления оладий из готовой каши опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.

Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

Ингредиенты:

  • 6-8 ст.л. готовой каши
  • 1 шт банан
  • 1 шт яйцо
  • 6 ст.л. кокосовой стружки
  • 2 ст.л. муки (смотреть по консистенции теста, возможно нужно добавить еще одну ложку)
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Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

1. Кашу, яйцо и банан положить в блендер.

 

2. Все перемешать до однородной смеси.

Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

3. Добавить кокосовую стружку и муку. Консистенция должна быть довольно густая.

Выбрасывать не стоит: что можно приготовить из вчерашней каши

4. Выложить на разогретую сковороду и жарить до золотистого цвета на небольшом огне под крышкой.

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