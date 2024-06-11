Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля
Если у вас остатки холодного картофельного пюре – выбрасывать их не нужно. Продукт можно использовать для приготовления вкусных блинчиков. Блюдо максимально бюджетное и не требует много времени. Подавать лучше со сметаной.
Идея приготовления блинов из вчерашнего картофельного пюре опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram. Жарить нужно на среднем огне.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- яйца – 3 шт.
- молоко – 400 мл.
- мука – 160 г
- оливковое масло 2 ст.л.
- зелень
- творог – 70-100 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картошку сварить и взбить в пюре, если у вас нет вчерашнего (можно блендером, чтобы масса была более однородна).
2. Добавить соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр.
3. Отлично все перемешать и довести до однородности.
4. Тесто получается очень нежным, поэтому блины лучше выпекать небольшими на среднем огне.
5. Готовые блины подавать со сметаной и тертым сыром.
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