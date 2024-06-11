Если у вас остатки холодного картофельного пюре – выбрасывать их не нужно. Продукт можно использовать для приготовления вкусных блинчиков. Блюдо максимально бюджетное и не требует много времени. Подавать лучше со сметаной.

Идея приготовления блинов из вчерашнего картофельного пюре опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram. Жарить нужно на среднем огне.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

яйца – 3 шт.

молоко – 400 мл.

мука – 160 г

оливковое масло 2 ст.л.

зелень

творог – 70-100 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку сварить и взбить в пюре, если у вас нет вчерашнего (можно блендером, чтобы масса была более однородна).

2. Добавить соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр.

3. Отлично все перемешать и довести до однородности.

4. Тесто получается очень нежным, поэтому блины лучше выпекать небольшими на среднем огне.

5. Готовые блины подавать со сметаной и тертым сыром.

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