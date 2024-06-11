Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

Если у вас остатки холодного картофельного пюре – выбрасывать их не нужно. Продукт можно использовать для приготовления вкусных блинчиков. Блюдо максимально бюджетное и не требует много времени. Подавать лучше со сметаной.

Идея приготовления блинов из вчерашнего картофельного пюре опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram. Жарить нужно на среднем огне.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 400 мл.
  • мука – 160 г
  • оливковое масло 2 ст.л.
  • зелень
  • творог – 70-100 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

1. Картошку сварить и взбить в пюре, если у вас нет вчерашнего (можно блендером, чтобы масса была более однородна).

2. Добавить соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

3. Отлично все перемешать и довести до однородности.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

4. Тесто получается очень нежным, поэтому блины лучше выпекать небольшими на среднем огне.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

5. Готовые блины подавать со сметаной и тертым сыром.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из вчерашнего картофеля

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