Сейчас на полках много разнообразных продуктов питания. И выбрать для себя действительно полезную еду достаточно сложно. Значительно привлекательнее и вкуснее те продукты, которые просто засоряют организм и наносят ему большой вред.

Что такое мусорные продукты и какой их вред рассказала нутрициолог Анна Кринская (budte_zdorovy_) на своей странице в Instagram. Такую еду покупать не стоит.

Эксперт отмечает, что мусорная пища – это та, которая содержит красители, сахарозаменители, усилители вкуса и консерванты.

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Также в категорию мусорной пищи попадают газированные напитки и полуфабрикаты: колбасы, сосиски, пельмени, котлеты фабричного производства, растворные супы, пюре, лапша и другие продукты. Как правило, они производятся из продуктов низкого качества. А для придания товарного вида и вкуса используются те же красители и усилители вкуса, много соли, сахара и дешевых жиров.

Как обезопасить себя от мусорной еды?

1. Главное правило – покупать еду, не требующую специальной тары или упаковки. Кусок мяса вместо колбасы или тушенки.

2. Читать этикетки и выбирать продукты с минимумом ингредиентов в составе (оптимально – одним) Меньше ингредиентов – большая вероятность, что продукт натуральный.

3. Живая пища должна портиться. Следует насторожиться, если на упаковке указано, что продукт имеет длительный срок хранения (кроме той пищи, которая предназначена для этого – крупы, бобовые, орехи и другие продукты).

4. Чаще всего мы балуемся "мусорной едой", потому что в нашем меню не хватает ярких вкусов. Компенсировать этот недостаток помогут специи, травы, овощи и фрукты кислого, сладкого, горького, вяжущего вкуса, а также здоровые жиры. Добавляя их в домашние блюда, мы получаем богатую палитру вкусов, а наши вкусовые рецепторы – удовольствие.

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