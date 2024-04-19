Выходят нежирными и очень сочными: вкусные куриные рулетики с сыром для сытного обеда
Если в вашем морозильнике есть куриное филе – обязательно приготовьте из него сытный и очень быстрый обед. Из мяса можно сделать рулетики. Хоть изделия и нужно запекать, но сухими они не будут, потому что внутри сочная начинка.
Идея приготовления сочных мясных рулетиков на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Можно подать с картошкой или гречкой.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 кг.
- помидоры – 150 г
- масло сливочное – 50 г
- сыр твердый – 100 г. + 100 г
- сметана – 50 г
- зелень – по вкусу
- соль, любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль.
2. Отбить, добавить любимые специи и соль.
3. Смазать сливочным маслом.
4. Посыпать тертым сыром, добавить зелень, выложить помидоры.
5. Завернуть в рулетики.
6. Плотно выложить на форму для запекания.
7. Смазать сметаной, посыпать зеленью.
8. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
9. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на несколько минут.
10. Подавать с любимым гарниром.
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