Если в вашем морозильнике есть куриное филе – обязательно приготовьте из него сытный и очень быстрый обед. Из мяса можно сделать рулетики. Хоть изделия и нужно запекать, но сухими они не будут, потому что внутри сочная начинка.

Идея приготовления сочных мясных рулетиков на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Можно подать с картошкой или гречкой.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 кг.

помидоры – 150 г

масло сливочное – 50 г

сыр твердый – 100 г. + 100 г

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сметана – 50 г

зелень – по вкусу

соль, любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль.

2. Отбить, добавить любимые специи и соль.

3. Смазать сливочным маслом.

4. Посыпать тертым сыром, добавить зелень, выложить помидоры.

5. Завернуть в рулетики.

6. Плотно выложить на форму для запекания.

7. Смазать сметаной, посыпать зеленью.

8. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

9. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на несколько минут.

10. Подавать с любимым гарниром.

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