Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
63
Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

Чебуреки – это блюдо, которое готовится достаточно долго, а разлетается со стола за считанные минуты. Поэтому прекрасной идеей будет воспользоваться следующим ленивым вариантом и сэкономить время вдвое.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tetiana_kvitta в Instagram. Выходят очень хрустящими.

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 0,5 кг
  • лук – 2-3 шт
  • чеснок – 4-6 зубчиков
  • соль, перец, паприка – по вкусу
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  • лаваши – 6 шт
  • для кляра – 4 яйца соль, перец
  • масло ГХИ для жарки или обычное масло

Способ приготовления:

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

1. В фарш выложить измельченный лук.

2. Добавить соль и перец по вкусу.

3. Выжать чеснок и засыпать папариком.

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

4. Отлично перемешать.

5. Развернуть лаваш, распределить начинку по всей плоскости.

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

6. Завернуть, немного приплюснуть.

7. Нарезать на небольшие продолговатые прямоугольники.

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

8. Соединить ингредиенты для кляра, немного взбить.

9. Поставить разогревающуюся сковородку с маслом или маслом ГХІ.

Вымешивать тесто не придется: из чего сделать ленивые чебуреки на скорую руку

10. Окунуть сформированные ленивые чебуреки и пожарить с двух сторон под крышкой.

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