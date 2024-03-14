Чебуреки – это блюдо, которое готовится достаточно долго, а разлетается со стола за считанные минуты. Поэтому прекрасной идеей будет воспользоваться следующим ленивым вариантом и сэкономить время вдвое.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tetiana_kvitta в Instagram. Выходят очень хрустящими.

Ингредиенты:

куриный фарш – 0,5 кг

лук – 2-3 шт

чеснок – 4-6 зубчиков

соль, перец, паприка – по вкусу

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лаваши – 6 шт

для кляра – 4 яйца соль, перец

масло ГХИ для жарки или обычное масло

Способ приготовления:

1. В фарш выложить измельченный лук.

2. Добавить соль и перец по вкусу.

3. Выжать чеснок и засыпать папариком.

4. Отлично перемешать.

5. Развернуть лаваш, распределить начинку по всей плоскости.

6. Завернуть, немного приплюснуть.

7. Нарезать на небольшие продолговатые прямоугольники.

8. Соединить ингредиенты для кляра, немного взбить.

9. Поставить разогревающуюся сковородку с маслом или маслом ГХІ.

10. Окунуть сформированные ленивые чебуреки и пожарить с двух сторон под крышкой.

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