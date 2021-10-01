Выпечка из моркови – вкусное печенье, которое стоит приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Выпечка из моркови – вкусное печенье, которое стоит приготовить

Мы привыкли, что морковь традиционно используют как дополнение: ростбиф для супа, ингредиент для фарша или салата. Но из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд. Нужно пользоваться моментом именно сейчас, ведь сезон моркови в разгаре. Особенно вкусным является морковное печенье.

Сегодня редакция FoodOboz делится простой идеей приготовления вкусного и полезного печенья из моркови, которую у себя на странице в Instagram опубликовала фут-блогер arpi_foodblogger.

Процесс приготовления морковного печенья

Ингредиенты:

  • мука – 200 г

  • сливочное масло – 125 г

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  • морковь – 100 г

  • сахар – 80 г

  • овсяные хлопья – 50 г

  • изюм – 50 г

  • орехи – 50 г

  • яйцо – 1 шт

  • сахар – 1 ч.л

  • сода – 0,5 ч.л

  • имбирь – 1/4 ч.л

  • мускатный орех – 1/4 ч.л

  • соль – 1/4 ч.л

Способ приготовления:
Вкусное печенье из моркови

  1. Нагреть масло до комнатной температуры.

  2. Изюм промыть и залить кипятком.

  3. Подсушить овсяные хлопья в духовке и измельчить их.

  4. Соединить овсяное и обычную муку, соду, имбирь, мускатный орех, корицу и соль. Перемешивать венчиком 1 минуту.

  5. Взбить масло с обычным и ванильным сахаром до пышности.

  6. Добавить яйцо, все хорошо перемешать.

  7. На мелкой терке измельчить морковь до состояния пюре. Соединить с маслом.

  8. Смешать все полученные подготовленные массы. Добавить изюм и орехи, тщательно перемешать.

  9. Тесто поставить в холодильник на один час.

  10. Сформировать печенье и выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.

Сохраняется такое печенье в холодильнике 5 дней.

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