Выпечка из моркови – вкусное печенье, которое стоит приготовить
Мы привыкли, что морковь традиционно используют как дополнение: ростбиф для супа, ингредиент для фарша или салата. Но из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд. Нужно пользоваться моментом именно сейчас, ведь сезон моркови в разгаре. Особенно вкусным является морковное печенье.
Сегодня редакция FoodOboz делится простой идеей приготовления вкусного и полезного печенья из моркови, которую у себя на странице в Instagram опубликовала фут-блогер arpi_foodblogger.
Ингредиенты:
мука – 200 г
сливочное масло – 125 г
морковь – 100 г
сахар – 80 г
овсяные хлопья – 50 г
изюм – 50 г
орехи – 50 г
яйцо – 1 шт
сахар – 1 ч.л
сода – 0,5 ч.л
имбирь – 1/4 ч.л
мускатный орех – 1/4 ч.л
соль – 1/4 ч.л
Нагреть масло до комнатной температуры.
Изюм промыть и залить кипятком.
Подсушить овсяные хлопья в духовке и измельчить их.
Соединить овсяное и обычную муку, соду, имбирь, мускатный орех, корицу и соль. Перемешивать венчиком 1 минуту.
Взбить масло с обычным и ванильным сахаром до пышности.
Добавить яйцо, все хорошо перемешать.
На мелкой терке измельчить морковь до состояния пюре. Соединить с маслом.
Смешать все полученные подготовленные массы. Добавить изюм и орехи, тщательно перемешать.
Тесто поставить в холодильник на один час.
Сформировать печенье и выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.
Сохраняется такое печенье в холодильнике 5 дней.
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