Выпечка из моркови – вкусное печенье, которое стоит приготовить

Мы привыкли, что морковь традиционно используют как дополнение: ростбиф для супа, ингредиент для фарша или салата. Но из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд. Нужно пользоваться моментом именно сейчас, ведь сезон моркови в разгаре. Особенно вкусным является морковное печенье.

Сегодня редакция FoodOboz делится простой идеей приготовления вкусного и полезного печенья из моркови, которую у себя на странице в Instagram опубликовала фут-блогер arpi_foodblogger.

Ингредиенты:

мука – 200 г

сливочное масло – 125 г

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морковь – 100 г

сахар – 80 г

овсяные хлопья – 50 г

изюм – 50 г

орехи – 50 г

яйцо – 1 шт

сахар – 1 ч.л

сода – 0,5 ч.л

имбирь – 1/4 ч.л

мускатный орех – 1/4 ч.л

соль – 1/4 ч.л

Нагреть масло до комнатной температуры. Изюм промыть и залить кипятком. Подсушить овсяные хлопья в духовке и измельчить их. Соединить овсяное и обычную муку, соду, имбирь, мускатный орех, корицу и соль. Перемешивать венчиком 1 минуту. Взбить масло с обычным и ванильным сахаром до пышности. Добавить яйцо, все хорошо перемешать. На мелкой терке измельчить морковь до состояния пюре. Соединить с маслом. Смешать все полученные подготовленные массы. Добавить изюм и орехи, тщательно перемешать. Тесто поставить в холодильник на один час. Сформировать печенье и выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.

Сохраняется такое печенье в холодильнике 5 дней.

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