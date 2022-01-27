Выпечка прилипла к пергаменту: как просто решить проблему
Даже если выпечка очень вкусная, когда она прилипает к пергаменту – привлекательный вид теряется. Кусочки бумаги остаются на изделиях, и к столу такое блюдо уже не подашь. Но проблему может решить один обычный лайфхак. С ним любое печенье, торт или другие вкусности получатся идеальными.
Простой способ опубликован на странице vkusny_retsepty в Instagram.
Если еда прилипла к пергаменту, можно воспользоваться таким лайфхаком:
1. Положить лист пергамента вместе с выпечкой на противень.
2. Сверху налить немного воды.
3. Протереть полотенцем или салфеткой.
4. Перевернуть на противоположную сторону.
5. Отделить готовые изделия.
Особенно такой лайфхак подходит для выпекания печенья, которое к пергаменту прилипает довольно часто. Рецепт вкусного мраморного шоколадного печенья, опубликован странице kuzka_delicious_food в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 160-170 г
масло – 70 г
яйца – 2 шт
какао – 50 г
сахар – 120 г
соль
ванильный сахар – 10 г
разрыхлитель – 5 г
арахис жареный – 50 г
сахарная пудра для обрушения
Способ приготовления:
1. Арахис измельчить.
2. Смешать мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и какао.
3. Добавить яйца, арахис, разрыхлитель.
4. Засыпать муку, вымесить тесто.
5. Оставить в морозильнике на 20 минут.
6. Достать и чайной ложкой сформировать шарики.
7. Обвалять в сахарной пудре.
8. Выложить печенье на застеленный пергаментом противень и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут. При необходимости воспользоваться предложенным лайфхаком.
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