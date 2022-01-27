Выпечка прилипла к пергаменту: как просто решить проблему

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Выпечка прилипла к пергаменту: как просто решить проблему

Даже если выпечка очень вкусная, когда она прилипает к пергаменту – привлекательный вид теряется. Кусочки бумаги остаются на изделиях, и к столу такое блюдо уже не подашь. Но проблему может решить один обычный лайфхак. С ним любое печенье, торт или другие вкусности получатся идеальными.

Простой способ опубликован на странице vkusny_retsepty в Instagram.

Как отделить любую выпечку от перегамента

Если еда прилипла к пергаменту, можно воспользоваться таким лайфхаком:

Лист пергамента на противень
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1. Положить лист пергамента вместе с выпечкой на противень.

2. Сверху налить немного воды.

Полив выпечки небольшим количеством воды

3. Протереть полотенцем или салфеткой.

4. Перевернуть на противоположную сторону.

Протирание поверхности полотенцем

5. Отделить готовые изделия.

Особенно такой лайфхак подходит для выпекания печенья, которое к пергаменту прилипает довольно часто. Рецепт вкусного мраморного шоколадного печенья, опубликован странице kuzka_delicious_food в Instagram.

Рецепт шоколадного мраморного печенья

Ингредиенты:

  • мука – 160-170 г

  • масло – 70 г

  • яйца – 2 шт

  • какао – 50 г

  • сахар – 120 г

  • соль

  • ванильный сахар – 10 г

  • разрыхлитель – 5 г

  • арахис жареный – 50 г

  • сахарная пудра для обрушения

Тесто для мраморного печенья

Способ приготовления:

1. Арахис измельчить.

2. Смешать мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и какао.

3. Добавить яйца, арахис, разрыхлитель.

4. Засыпать муку, вымесить тесто.

5. Оставить в морозильнике на 20 минут.

6. Достать и чайной ложкой сформировать шарики.

7. Обвалять в сахарной пудре.

8. Выложить печенье на застеленный пергаментом противень и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут. При необходимости воспользоваться предложенным лайфхаком.

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