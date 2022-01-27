Выпечка прилипла к пергаменту: как просто решить проблему

Даже если выпечка очень вкусная, когда она прилипает к пергаменту – привлекательный вид теряется. Кусочки бумаги остаются на изделиях, и к столу такое блюдо уже не подашь. Но проблему может решить один обычный лайфхак. С ним любое печенье, торт или другие вкусности получатся идеальными.

Простой способ опубликован на странице vkusny_retsepty в Instagram.

Если еда прилипла к пергаменту, можно воспользоваться таким лайфхаком:

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1. Положить лист пергамента вместе с выпечкой на противень.

2. Сверху налить немного воды.

3. Протереть полотенцем или салфеткой.

4. Перевернуть на противоположную сторону.

5. Отделить готовые изделия.

Особенно такой лайфхак подходит для выпекания печенья, которое к пергаменту прилипает довольно часто. Рецепт вкусного мраморного шоколадного печенья, опубликован странице kuzka_delicious_food в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 160-170 г

масло – 70 г

яйца – 2 шт

какао – 50 г

сахар – 120 г

соль

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 5 г

арахис жареный – 50 г

сахарная пудра для обрушения

Способ приготовления:

1. Арахис измельчить.

2. Смешать мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и какао.

3. Добавить яйца, арахис, разрыхлитель.

4. Засыпать муку, вымесить тесто.

5. Оставить в морозильнике на 20 минут.

6. Достать и чайной ложкой сформировать шарики.

7. Обвалять в сахарной пудре.

8. Выложить печенье на застеленный пергаментом противень и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут. При необходимости воспользоваться предложенным лайфхаком.

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