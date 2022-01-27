Высокие и пышные булочки на сковороде: что приготовить из творога, кроме сырников и запеканки

Чем разнообразить завтрак и что приготовить из творога, кроме сырников и запеканки – знакомая ситуация, правда? Решить проблему помогут вкусные творожные мини-булочки. Никакой возни с тестом и духовкой, потому что для приготовления понадобится только сковорода. А подавать готовое лакомство лучше всего со сметанным или сливочным соусом – просто идеальное сочетание.

Рецептом творожных мини-булочек на сковороде поделилась фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5-9% – 200 г

яйца – 1 шт

сахар – 30 г

сода – 4 г

мука – 170 г

сахарная пудра

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Соус:

сметана\кокосовые сливки с сахаром

Способ приготовления:

1. Творог перетереть с яйцом и сахаром.

2. Просеять муку с содой. Замесить тесто.

3. Тесто разделить на 6 равных частей, каждую из которых раскатать в колбаску и разрезать на 2-3 части.

4. Сковороду хорошо разогреть, налить несколько ложек растительного масла.

5. Жарить булочки на маленьком огне под крышкой 4 мин: по 1 мин с каждой стороны.

6. Приготовить соус на основе сметаны и сахара или сливок и сахара.

7. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой и подавать с соусом.

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