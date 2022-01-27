Высокие и пышные булочки на сковороде: что приготовить из творога, кроме сырников и запеканки
Чем разнообразить завтрак и что приготовить из творога, кроме сырников и запеканки – знакомая ситуация, правда? Решить проблему помогут вкусные творожные мини-булочки. Никакой возни с тестом и духовкой, потому что для приготовления понадобится только сковорода. А подавать готовое лакомство лучше всего со сметанным или сливочным соусом – просто идеальное сочетание.
Рецептом творожных мини-булочек на сковороде поделилась фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
творог 5-9% – 200 г
яйца – 1 шт
сахар – 30 г
сода – 4 г
мука – 170 г
сахарная пудра
Соус:
сметана\кокосовые сливки с сахаром
Способ приготовления:
1. Творог перетереть с яйцом и сахаром.
2. Просеять муку с содой. Замесить тесто.
3. Тесто разделить на 6 равных частей, каждую из которых раскатать в колбаску и разрезать на 2-3 части.
4. Сковороду хорошо разогреть, налить несколько ложек растительного масла.
5. Жарить булочки на маленьком огне под крышкой 4 мин: по 1 мин с каждой стороны.
6. Приготовить соус на основе сметаны и сахара или сливок и сахара.
7. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой и подавать с соусом.
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