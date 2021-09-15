Я был поваром олигарха, и это была целая эпопея,– герой "Адской кухни" раскрыл секреты своей работы. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Участник реалити 'Адская кухня' Равшан Хамидов

Первый сезон "Адской кухни" на Новом канале только стартовал, а его участники сразу начали удивлять. Какие только повара не пришли на реалити! И свадебный ведущий, и полицейский в отставке, и даже – бывший личный повар олигарха.

Участник реалити Равшан Хамидов, который был личным поваром олигарха из списка Forbes, поделился с журналистом FoоdOboz эксклюзивными историями о своей работе и рассказал, какие амплуа ему только не пришлось примерять.

Герой реалити "Адская кухня" Равшан Хамидов

"Последние 10 лет я проработал личным поваром. Кормил высокопоставленных лиц и просто богатых людей", – рассказывает Равшан Хамидов.

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Работал личным поваром одного из украинских олигархов, который входит в список Forbes. Это была целая эпопея. Он мог с вечера попросить одно, за час до обеда все в корне менялось. Продуктов не было, потому что мы их покупали на один день, чтобы они были свежими. И за час приходилось готовить с нуля.

Участник реалити отметил, что это работа была достаточно стрессовой, но он получал очень хорошую заработную плату.

Работа личным поваром хороша зарплатой, однако нужно уметь быстро думать, адаптироваться. А главное – вкусно готовить и владеть огромным арсеналом техник.

Поработав личным поваром, Равшан подался в бизнесмены и открыл свой сендвич-бар, но и здесь его ждали неприятности, но и они его не сломали, а дали толчок двигаться дальше и он запустил гастроужины и кулинарные мастер-классы.

Открыл свой сендвич-бар, все шло хорошо. Но в Киеве ввели первый локдаун, и мой бизнес посыпался. Пришлось закрыться навсегда, проработав лишь две недели. Но ничего. Перевел дыхание, поднялся и запустил гастроужины и кулинарные мастер-классы, которые начали пользоваться успехом!

На "Адскую кухню" Равшан Хамидов пришел, чтобы стать еще сильнее и профессиональнее!

Равшан Хамидов

А вот сможет ли Равшан получить 300 тысяч гривен выигрыша и место в ресторане Шефа Алекса Якутова – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время съемок "Адской кухни" Алекс Якутов (Адский Шеф) лишился голоса, а участники бегали босыми ногами по углям.

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