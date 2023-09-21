Яблочная осенняя "Шарлотка", как бисквит: делимся оригинальным рецептом теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Рецепт пирога

Один из самых вкусных и простых осенних пирогов – яблочная "Шарлотка", основа которой – жидкое тесто и сочные яблоки. Для того, чтобы она была пышной, в тесто нужно добавить разрыхлитель или соду. А еще очень важно – взбить правильно яйца для теста, чтобы оно было воздушным. 

''Шарлотка'' с яблоками

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шарлотки" по-новому, которая будет очень высокой, вкусной и пышной. 

Рецепт пирога
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Секрет пирога: яблоки нужно добавить в тесто, перемешать и после выпекать пирог! 

Ингредиенты: 

  • яйца – 3-4-5 шт. 
  • сахар
  • мука
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1ч. л.
  • яблоки – 3-4-5 шт. 

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте сильно. Добавьте сахар, соль и разрыхлитель и еще раз взбейте. Должна быть очень воздушная масса, как мусс. Муку всыпайте порционно и аккуратно перемешивайте лопаткой. 

Тесто для пирога

3. Яблоки очистите, порежьте крупным кубиком и всыпьте их в тесто, перемешайте. 

Приготовление пирога

4. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте 30-40 минут при 80 С. Готовность пирога проверьте зубочисткой. 

Яблочный пирог

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