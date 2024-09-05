Шарлотка – популярный пирог с яблочной начинкой. Для семейного чаепития – именно то, что нужно. Кроме обычного бисквитного теста можно добавить также нежную сметанную заливку.

Видео дня

Идея приготовления шарлотки по-новому опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Яблоки используйте любой сорт.

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 г

сахар – 100 г

яйца – 4 шт.

цедра лимона – 1 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель теста – 10 г

яблоки – 1 большое

Ингредиенты для сметанной заливки:

сметана – 200 г

сахар – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и немного перемешать.

2. Добавить яйца, всыпать лимонную цедру и перемешать все венчиком.

3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель теста, перемешать венчиком.

4. Форму застелить пергаментом и выложить тесто, сверху нарезанные на дольки яблока.

5. Для заливки в сметану добавить сахар, крахмал и яйца, перемешать.

6. Залить пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: