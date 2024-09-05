Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
180
Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

Шарлотка – популярный пирог с яблочной начинкой. Для семейного чаепития – именно то, что нужно. Кроме обычного бисквитного теста можно добавить также нежную сметанную заливку.

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Идея приготовления шарлотки по-новому опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Яблоки используйте любой сорт.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 150 г
  • сахар – 100 г
  • яйца – 4 шт.
  • цедра лимона – 1 шт.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель теста – 10 г
  • яблоки – 1 большое

Ингредиенты для сметанной заливки:

  • сметана – 200 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

1. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и немного перемешать.

2. Добавить яйца, всыпать лимонную цедру и перемешать все венчиком.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель теста, перемешать венчиком.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

4. Форму застелить пергаментом и выложить тесто, сверху нарезанные на дольки яблока.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

5. Для заливки в сметану добавить сахар, крахмал и яйца, перемешать.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

6. Залить пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут.

Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее

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