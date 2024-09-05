Яблочная шарлотка по-новому: как сделать популярный пирог еще вкуснее
Шарлотка – популярный пирог с яблочной начинкой. Для семейного чаепития – именно то, что нужно. Кроме обычного бисквитного теста можно добавить также нежную сметанную заливку.
Идея приготовления шарлотки по-новому опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Яблоки используйте любой сорт.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 150 г
- сахар – 100 г
- яйца – 4 шт.
- цедра лимона – 1 шт.
- мука – 200 г
- разрыхлитель теста – 10 г
- яблоки – 1 большое
Ингредиенты для сметанной заливки:
- сметана – 200 г
- сахар – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и немного перемешать.
2. Добавить яйца, всыпать лимонную цедру и перемешать все венчиком.
3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель теста, перемешать венчиком.
4. Форму застелить пергаментом и выложить тесто, сверху нарезанные на дольки яблока.
5. Для заливки в сметану добавить сахар, крахмал и яйца, перемешать.
6. Залить пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут.
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