Яблочная шарлотка с хрустящей корочкой: как правильно приготовить выпечку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Яблочная шарлотка с хрустящей корочкой: как правильно приготовить выпечку

Яблочная шарлотка – один из вкуснейших осенних пирогов, в основе которого мягкое тесто и сочная начинка из яблок. В выпечке очень важно правильно приготовить основу, а именно взбить яйца, чтобы тесто было пышным и имело хрустящую корочку.

Фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочной шарлотки с хрустящей корочкой.

Яблочная шарлотка без молока и кефира

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 200 г
  • мука –150 г
  • яблоки – 4 шт
  • ванильный сахар – 10 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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  • соль
  • цедра лимона по желанию
  • корица по желанию

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать яйца комнатной температуры с сахаром до пышной и светлой массы не менее 10 минут. Именно это влияет на формирование хрустящей корочки.

Тесто на шарлотку

2. К полученной яичной смеси добавить цедру лимона, просеять сухие ингредиенты и перемешать лопаткой.

3. Яблоки почистить от кожуры и семян и нарезать.

Домашняя шарлотка

4. Половину теста вылить в форму, высыпать яблоки и посыпать корицей, вылить оставшеяся тесто.

Как правильно готовить шарлотку рецепт

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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