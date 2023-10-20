Яблочная шарлотка – один из вкуснейших осенних пирогов, в основе которого мягкое тесто и сочная начинка из яблок. В выпечке очень важно правильно приготовить основу, а именно взбить яйца, чтобы тесто было пышным и имело хрустящую корочку.

Фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочной шарлотки с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 200 г

мука –150 г

яблоки – 4 шт

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

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соль

цедра лимона по желанию

корица по желанию

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать яйца комнатной температуры с сахаром до пышной и светлой массы не менее 10 минут. Именно это влияет на формирование хрустящей корочки.

2. К полученной яичной смеси добавить цедру лимона, просеять сухие ингредиенты и перемешать лопаткой.

3. Яблоки почистить от кожуры и семян и нарезать.

4. Половину теста вылить в форму, высыпать яблоки и посыпать корицей, вылить оставшеяся тесто.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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