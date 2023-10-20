Яблочная шарлотка с хрустящей корочкой: как правильно приготовить выпечку
Яблочная шарлотка – один из вкуснейших осенних пирогов, в основе которого мягкое тесто и сочная начинка из яблок. В выпечке очень важно правильно приготовить основу, а именно взбить яйца, чтобы тесто было пышным и имело хрустящую корочку.
Фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочной шарлотки с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 200 г
- мука –150 г
- яблоки – 4 шт
- ванильный сахар – 10 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль
- цедра лимона по желанию
- корица по желанию
Способ приготовления:
1. Для начала нужно смешать яйца комнатной температуры с сахаром до пышной и светлой массы не менее 10 минут. Именно это влияет на формирование хрустящей корочки.
2. К полученной яичной смеси добавить цедру лимона, просеять сухие ингредиенты и перемешать лопаткой.
3. Яблоки почистить от кожуры и семян и нарезать.
4. Половину теста вылить в форму, высыпать яблоки и посыпать корицей, вылить оставшеяся тесто.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!
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