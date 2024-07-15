Яблочное варенье – это прекрасное дополнение к согревающему зимой чаю. Его также можно использовать в качестве начинки на пирогах и пирожках.

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Как приготовить яблочное варенье с уксусом в духовке, рассказывает сайт "Челка кофе". По этому рецепту оно получается еще очень густое и имеет хороший аромат.

Ингредиенты

Яблоки – 10 кг

Сахар – 2 кг

Уксус – 100 гр

Способ приготовления

1. Яблоки моем, очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками и удаляем все ненужное.

2. Выкладываем яблоки в емкость, в которой будет вариться варенье, и засыпаем сахаром.

3. Вливаем уксус и хорошо перемешиваем.

4. Отправляем в духовку на 4 часа. Каждые 30 минут открываем и перемешиваем. Для того чтобы ускорить процесс приготовления, сначала емкость с ингредиентами можно довести на плите до кипения, после чего переложить в духовку.

5. Готовое варенье заливаем по стерилизованным банкам и закрываем к крышкам.

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