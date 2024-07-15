Зачем в яблочное варенье добавлять уксус и как его готовить в духовке: рассказываем секреты
Яблочное варенье – это прекрасное дополнение к согревающему зимой чаю. Его также можно использовать в качестве начинки на пирогах и пирожках.
Как приготовить яблочное варенье с уксусом в духовке, рассказывает сайт "Челка кофе". По этому рецепту оно получается еще очень густое и имеет хороший аромат.
Ингредиенты
- Яблоки – 10 кг
- Сахар – 2 кг
- Уксус – 100 гр
Способ приготовления
1. Яблоки моем, очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками и удаляем все ненужное.
2. Выкладываем яблоки в емкость, в которой будет вариться варенье, и засыпаем сахаром.
3. Вливаем уксус и хорошо перемешиваем.
4. Отправляем в духовку на 4 часа. Каждые 30 минут открываем и перемешиваем. Для того чтобы ускорить процесс приготовления, сначала емкость с ингредиентами можно довести на плите до кипения, после чего переложить в духовку.
5. Готовое варенье заливаем по стерилизованным банкам и закрываем к крышкам.
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