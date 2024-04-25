Яблочные драники: элементарное блюдо за 10 минут
Ни для кого не секрет, что все гениальное, как правило, очень просто. Поэтому предлагаем приготовить деруны, заменив в них только один ингредиент. Вместо привычного картофеля основным компонентом дерунов станут яблоки.
Как правильно приготовить яблочные драники в Instagram рассказ фудблогер с ником vika_marchenko__. Она также подсказала, что добавить в блюдо, чтобы оно получилось очень ароматным.
Ингредиенты
- Яблоки средние – 3 шт
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 3 гр
Способ приготовления
1.Яблоки очищаем от кожуры и натираем на большой терке.
2. Сразу добавляем сок лимона и хорошо перемешиваем.
3. Добавляем остальные ингредиенты и снова перемешиваем.
4. Обжариваем на разогретом с небольшим количеством масла сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
5. Можно подавать как горячими, так и холодными. С медом, сметаной, или чем-либо другим по вкусу. Если яблоки кислые, можно добавить сахар.
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