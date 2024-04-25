Ни для кого не секрет, что все гениальное, как правило, очень просто. Поэтому предлагаем приготовить деруны, заменив в них только один ингредиент. Вместо привычного картофеля основным компонентом дерунов станут яблоки.

Как правильно приготовить яблочные драники в Instagram рассказ фудблогер с ником vika_marchenko__. Она также подсказала, что добавить в блюдо, чтобы оно получилось очень ароматным.

Ингредиенты

Яблоки средние – 3 шт

Сок лимона – 1 ч.л.

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Яйцо – 1 шт

Мука – 2 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 3 гр

Способ приготовления

1.Яблоки очищаем от кожуры и натираем на большой терке.

2. Сразу добавляем сок лимона и хорошо перемешиваем.

3. Добавляем остальные ингредиенты и снова перемешиваем.

4. Обжариваем на разогретом с небольшим количеством масла сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Можно подавать как горячими, так и холодными. С медом, сметаной, или чем-либо другим по вкусу. Если яблоки кислые, можно добавить сахар.

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