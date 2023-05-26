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Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными
Прекрасной альтернативой традиционным оладьям будут яблочные кольца. Изделия получаются очень сочными и в меру сладкими, ведь здесь есть натуральный фрукт. А для того, чтобы кольца получились пышными – в кляр нужно добавить немного разрыхлителя.
Идея приготовления сладких яблочных колец вместо оладий опубликована на кулинарной странице free_and_strong.kk в Instagram. Они прекрасно держат форму и не горят.
Ингредиенты:
- яблоки – 100 г
- творог 5% – 180г
- яйца – 2 шт
- рисовая мука (или любая цельнозерновая) – 40 г
- мягкий сыр – 30 г
- разрыхлитель ––1/2 ч.л.
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яблоки порезать кружочками.
2. Удалить сердцевину.
3. Для кляра соединить сыр, яйца, муку, разрыхлитель и подсластитель.
4. Всё хорошо смешать.
5. Каждый кружочек яблока погружать в кляр.
6. Жарить на сковороде с антипригарным покрытием.
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