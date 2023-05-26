Прекрасной альтернативой традиционным оладьям будут яблочные кольца. Изделия получаются очень сочными и в меру сладкими, ведь здесь есть натуральный фрукт. А для того, чтобы кольца получились пышными – в кляр нужно добавить немного разрыхлителя.

Идея приготовления сладких яблочных колец вместо оладий опубликована на кулинарной странице free_and_strong.kk в Instagram. Они прекрасно держат форму и не горят.

Ингредиенты:

яблоки – 100 г

творог 5% – 180г

яйца – 2 шт

рисовая мука (или любая цельнозерновая) – 40 г

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мягкий сыр – 30 г

разрыхлитель ––1/2 ч.л.

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать кружочками.

2. Удалить сердцевину.

3. Для кляра соединить сыр, яйца, муку, разрыхлитель и подсластитель.

4. Всё хорошо смешать.

5. Каждый кружочек яблока погружать в кляр.

6. Жарить на сковороде с антипригарным покрытием.

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