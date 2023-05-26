Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

Прекрасной альтернативой традиционным оладьям будут яблочные кольца. Изделия получаются очень сочными и в меру сладкими, ведь здесь есть натуральный фрукт. А для того, чтобы кольца получились пышными – в кляр нужно добавить немного разрыхлителя.

Идея приготовления сладких яблочных колец вместо оладий опубликована на кулинарной странице free_and_strong.kk в Instagram. Они прекрасно держат форму и не горят.

Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

Ингредиенты:

  • яблоки – 100 г
  • творог 5% – 180г
  • яйца – 2 шт
  • рисовая мука (или любая цельнозерновая) – 40 г
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  • мягкий сыр – 30 г
  • разрыхлитель ––1/2 ч.л.
  • подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

1. Яблоки порезать кружочками.

2. Удалить сердцевину.

Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

3. Для кляра соединить сыр, яйца, муку, разрыхлитель и подсластитель.

4. Всё хорошо смешать.

Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

5. Каждый кружочек яблока погружать в кляр.

6. Жарить на сковороде с антипригарным покрытием.

Яблочные кольца вместо оладий: что добавить в кляр, чтобы они получились пышными

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