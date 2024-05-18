Брауни обожают все, кто любит шоколад. Это один из самых популярных десертов мира, который, вероятно, никогда не потеряет своих ценителей.

Существует много рецептов приготовления этого десерта, а вот фудблогер Анна Филь в своем Instagram недавно опубликовала рецепт приготовления брауни, на который нужно потратить всего 5 минут. Для того, чтобы добавить десерту интересные нотки, она приготовила яблочный брауни и не использовала духовой шкаф.

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Ингредиенты

Яблоки – 200 гр

Какао – 60 гр

Яйца – 2 шт

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 1-2 ч.л.

Шоколад – для подачи

Клубника – для подачи

Способ приготовления

1.Яблоки чистим от кожуры и косточек, нарезаем и добавляем яйца.

2. Всыпаем какао, разрыхлитель и сахар. Взбиваем блендером.

3. Получившуюся массу выливаем в форму, которую можно использовать в микроволновке.

4. Присыпаем порезанным или натертым шоколадом.

5. Отправляем в микроволновку на 6-7 минут.

6. Достаем брауни из формы, украшаем клубникой и подаем на стол. Можно подавать даже горячим.

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