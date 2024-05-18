Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт
Брауни обожают все, кто любит шоколад. Это один из самых популярных десертов мира, который, вероятно, никогда не потеряет своих ценителей.
Существует много рецептов приготовления этого десерта, а вот фудблогер Анна Филь в своем Instagram недавно опубликовала рецепт приготовления брауни, на который нужно потратить всего 5 минут. Для того, чтобы добавить десерту интересные нотки, она приготовила яблочный брауни и не использовала духовой шкаф.
Ингредиенты
- Яблоки – 200 гр
- Какао – 60 гр
- Яйца – 2 шт
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахар – 1-2 ч.л.
- Шоколад – для подачи
- Клубника – для подачи
Способ приготовления
1.Яблоки чистим от кожуры и косточек, нарезаем и добавляем яйца.
2. Всыпаем какао, разрыхлитель и сахар. Взбиваем блендером.
3. Получившуюся массу выливаем в форму, которую можно использовать в микроволновке.
4. Присыпаем порезанным или натертым шоколадом.
5. Отправляем в микроволновку на 6-7 минут.
6. Достаем брауни из формы, украшаем клубникой и подаем на стол. Можно подавать даже горячим.
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