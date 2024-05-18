Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт

Брауни обожают все, кто любит шоколад. Это один из самых популярных десертов мира, который, вероятно, никогда не потеряет своих ценителей.

Существует много рецептов приготовления этого десерта, а вот фудблогер Анна Филь в своем Instagram недавно опубликовала рецепт приготовления брауни, на который нужно потратить всего 5 минут. Для того, чтобы добавить десерту интересные нотки, она приготовила яблочный брауни и не использовала духовой шкаф.

Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт
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Ингредиенты

  • Яблоки – 200 гр
  • Какао – 60 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 1-2 ч.л.
  • Шоколад – для подачи
  • Клубника – для подачи

Способ приготовления

1.Яблоки чистим от кожуры и косточек, нарезаем и добавляем яйца.

2. Всыпаем какао, разрыхлитель и сахар. Взбиваем блендером.

Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт

3. Получившуюся массу выливаем в форму, которую можно использовать в микроволновке.

Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт

4. Присыпаем порезанным или натертым шоколадом.

5. Отправляем в микроволновку на 6-7 минут.

Яблочный брауни за 5 минут в микроволновке: рецепт

6. Достаем брауни из формы, украшаем клубникой и подаем на стол. Можно подавать даже горячим.

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