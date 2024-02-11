Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным
Сочная яблочная начинка, хрустящее рассыпчатое тесто и шарик сливочного мороженого. При правильном сочетании этих ингредиентов получается невероятный яблочный крамбл.
Как приготовить яблочный крамбл так, чтобы он получился идеальным, рассказала фудблогер с ником kathycoooks. В своем Instagram она поделилась подробным рецептом.
Ингредиенты
- Яблоки – 2 шт
- Сахар для яблок – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Мука – 120 гр
- Сахар для крошки – 100 гр
- Холодное сливочное масло – 80 гр
- Мороженое
- Карамельный топпинг
Способ приготовления
1. Яблоки мелко порезать, добавить сахар, лимонный сок и корицу. Хорошо перемешать.
2. В глубокой тарелке муку, сахар и холодное сливочное масло перетереть в крошку.
3. В формочки для выпечки сначала выложить яблоки, а сверху добавить крошку.
4. Выпекать в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.
5. Сверху на теплый крамбл выложить шарик мороженого и полить карамелью.
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