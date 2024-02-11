Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

Сочная яблочная начинка, хрустящее рассыпчатое тесто и шарик сливочного мороженого. При правильном сочетании этих ингредиентов получается невероятный яблочный крамбл.

Как приготовить яблочный крамбл так, чтобы он получился идеальным, рассказала фудблогер с ником kathycoooks. В своем Instagram она поделилась подробным рецептом.

Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

Ингредиенты

  • Яблоки – 2 шт
  • Сахар для яблок – 2 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.
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  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Мука – 120 гр
  • Сахар для крошки – 100 гр
  • Холодное сливочное масло – 80 гр
  • Мороженое
  • Карамельный топпинг

Способ приготовления

1. Яблоки мелко порезать, добавить сахар, лимонный сок и корицу. Хорошо перемешать.

Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

2. В глубокой тарелке муку, сахар и холодное сливочное масло перетереть в крошку.

Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

3. В формочки для выпечки сначала выложить яблоки, а сверху добавить крошку.

4. Выпекать в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

5. Сверху на теплый крамбл выложить шарик мороженого и полить карамелью.

Яблочный крамбл: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось идеальным

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