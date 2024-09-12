Яблочный пирог без теста "Невидимка": как приготовить быстрый и вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3
Яблочный пирог без теста 'Невидимка': как приготовить быстрый и вкусный десерт

Осень – лучшее время для приготовления вкусных и ароматных яблочных пирогов, которые можно готовить даже без теста, используя лаваш, готовое тонкое тесто фило, слоеное и самое простое – песочное.

Видео дня
Ароматный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении пирога с яблоками и без теста.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 800 г. яблок ( вес неочищенных )
  • 2 яйца
  • 30 г. сливочного масла
  • 100мл. молока
  • 70 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара

Штрейзель:

  • 40 г. сливочного масла
  • 80 г. муки
  • 30 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.

Тесто для пирога

2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом.

Яблоки для пирога

3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом (с ним будет удобнее достать пирог).

Приготовление пирога с яблоками

4. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Сколько готовить пирог

5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавляем муку, сахар, ванилин и хорошо перетираем в крошку. Достаем пирог и посыпаем крошкой, отправляем в духовку еще на 20-30 минут.

Присыпка для пирога

6. Готовый пирог полностью охлаждаем и отправляем в холодильник на несколько часов, так он станет еще вкуснее!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинафрукттортпродуктырецептдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты