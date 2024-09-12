Осень – лучшее время для приготовления вкусных и ароматных яблочных пирогов, которые можно готовить даже без теста, используя лаваш, готовое тонкое тесто фило, слоеное и самое простое – песочное.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении пирога с яблоками и без теста.

Ингредиенты:

800 г. яблок ( вес неочищенных )

2 яйца

30 г. сливочного масла

100мл. молока

70 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 г. сахара

10 г. ванильного сахара

Штрейзель:

40 г. сливочного масла

80 г. муки

30 г. сахара

10 г. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.

2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом.

3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом (с ним будет удобнее достать пирог).

4. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавляем муку, сахар, ванилин и хорошо перетираем в крошку. Достаем пирог и посыпаем крошкой, отправляем в духовку еще на 20-30 минут.

6. Готовый пирог полностью охлаждаем и отправляем в холодильник на несколько часов, так он станет еще вкуснее!

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