Яблочный пирог без теста "Невидимка": как приготовить быстрый и вкусный десерт
Осень – лучшее время для приготовления вкусных и ароматных яблочных пирогов, которые можно готовить даже без теста, используя лаваш, готовое тонкое тесто фило, слоеное и самое простое – песочное.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении пирога с яблоками и без теста.
Ингредиенты:
- 800 г. яблок ( вес неочищенных )
- 2 яйца
- 30 г. сливочного масла
- 100мл. молока
- 70 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 50 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
Штрейзель:
- 40 г. сливочного масла
- 80 г. муки
- 30 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.
2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом.
3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом (с ним будет удобнее достать пирог).
4. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавляем муку, сахар, ванилин и хорошо перетираем в крошку. Достаем пирог и посыпаем крошкой, отправляем в духовку еще на 20-30 минут.
6. Готовый пирог полностью охлаждаем и отправляем в холодильник на несколько часов, так он станет еще вкуснее!
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