Яблочный пирог без теста "Невидимка": рецепт вкусного домашнего десерта
Яблочные пироги можно готовить как с тестом, так и без. Если хотите, чтобы пирог был очень легким, основу для него не нужно сильно утяжелять мукой.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога, который готовится практически без муки.
Ингредиенты:
- 800 г. яблок
- 2 яйца
- 30 г. сливочного масла
- 100мл. молока
- 70 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 50 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
Штрейзель:
- 40 г. сливочного масла
- 80 г. муки
- 30 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.
2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом.
3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста.
4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С.
5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавьте муку и перетрите в крошку. Присыпьте пирог и снова отправьте в духовку на 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: