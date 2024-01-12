Яблочный пирог без теста "Невидимка": рецепт вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Яблочный пирог без теста 'Невидимка': рецепт вкусного домашнего десерта

Яблочные пироги можно готовить как с тестом, так и без. Если хотите, чтобы пирог был очень легким, основу для него не нужно сильно утяжелять мукой. 

Легкий яблочный пирог

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога, который готовится практически без муки. 

Рецепт яблочного пирога
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Ингредиенты: 

  • 800 г. яблок 
  • 2 яйца
  • 30 г. сливочного масла
  • 100мл. молока
  • 70 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара

Штрейзель:

  • 40 г. сливочного масла
  • 80 г. муки
  • 30 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.

Основа для теста

2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом. 

Яблоки для пирога

3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста.

Яблочный пирог

4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С.

Приготовление десерта

5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавьте муку и перетрите в крошку. Присыпьте пирог и снова отправьте в духовку на 10 минут.

Готовый яблочный пирог

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