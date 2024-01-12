Яблочные пироги можно готовить как с тестом, так и без. Если хотите, чтобы пирог был очень легким, основу для него не нужно сильно утяжелять мукой.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога, который готовится практически без муки.

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Ингредиенты:

800 г. яблок

2 яйца

30 г. сливочного масла

100мл. молока

70 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 г. сахара

10 г. ванильного сахара

Штрейзель:

40 г. сливочного масла

80 г. муки

30 г. сахара

10 г. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, муку и разрыхлитель.

2. Яблоки очистите и нарежьте на тоненькие кусочки. Обваляйте яблочки в тесте, каждый кусочек должен быть покрыт тестом.

3. Форму смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Переложите яблоки в форму и залейте остатком теста.

4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С.

5. Для штрейзеля: к мягкому сливочному маслу добавьте муку и перетрите в крошку. Присыпьте пирог и снова отправьте в духовку на 10 минут.

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