Яблочные пироги можно готовить с тесто и даже без. Стоит отметить, что проще всего приготовить песочное тесто, с ним вся выпечка получится удачной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который готовится без теста.

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Ингредиенты:

200 г манки

200 г муки

150 г сахара

1 ч. л. соды

щепотка соли

140 г сливочного масла

7 яблок+1 ст. л. лимонного сока+1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.

2. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.

3. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.

4. Выпекайте 45 минут при 180 С.

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