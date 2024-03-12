Яблочный пирог без теста: рецепт самого простого и вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Яблочный пирог без теста: рецепт самого простого и вкусного домашнего десерта

Яблочные пироги можно готовить с тесто и даже без. Стоит отметить, что проще всего приготовить песочное тесто, с ним вся выпечка получится удачной. 

Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который готовится без теста. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 200 г манки
  • 200 г муки
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. соды
  • щепотка соли
  • 140 г сливочного масла
  • 7 яблок+1 ст. л. лимонного сока+1 ст. л. сахара

Способ приготовления: 

1. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.

Тертые яблоки

2. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.

Приготовление пирога

3. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.

Как правильно готовить насыпной яблочный пирог

4. Выпекайте 45 минут при 180 С.

Готовый яблочный пирог

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