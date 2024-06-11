Яблоки – лучшее фрукты для приготовления вкусных домашних пирогов. Чтобы яблоки не темнели, сбрызните их лимонным соком!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного яблочного пирога, тесто для которого готовится на сметане.

Ингредиенты:

4 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

10 г разрыхлителя

2 ст л сметаны

2-3 яблока

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, муку с разрыхлителем.

2. Порежьте слайсами яблоки, выложите на дно форму, сверху тесто и снова яблоки и тесто.

3. Выпекаем 45-50 минут при 180 С.

Когда остынет – присыпаем сахарной пудрой и можно есть!

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