Яблочный пирог к чаю: рецепт бюджетной домашней выпечки
Яблоки – лучшее фрукты для приготовления вкусных домашних пирогов. Чтобы яблоки не темнели, сбрызните их лимонным соком!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного яблочного пирога, тесто для которого готовится на сметане.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 10 г разрыхлителя
- 2 ст л сметаны
- 2-3 яблока
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, муку с разрыхлителем.
2. Порежьте слайсами яблоки, выложите на дно форму, сверху тесто и снова яблоки и тесто.
3. Выпекаем 45-50 минут при 180 С.
Когда остынет – присыпаем сахарной пудрой и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: