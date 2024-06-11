Яблочный пирог к чаю: рецепт бюджетной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Яблочный пирог к чаю: рецепт бюджетной домашней выпечки

Яблоки – лучшее фрукты для приготовления вкусных домашних пирогов. Чтобы яблоки не темнели, сбрызните их лимонным соком!

Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного яблочного пирога, тесто для которого готовится на сметане.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 2 ст л сметаны
  • 2-3 яблока

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, муку с разрыхлителем.

Тесто для пирога

2. Порежьте слайсами яблоки, выложите на дно форму, сверху тесто и снова яблоки и тесто.

Приготовление пирога

3. Выпекаем 45-50 минут при 180 С.

Сколько выпекать пирог

Когда остынет – присыпаем сахарной пудрой и можно есть!

Готовый пирог

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