Яблочный пирог на кефире без выпечки: как вкусно приготовить десерт за 30 минут
Яблочный пирог считается самой популярной и любимой выпечкой. Десерт можно приготовить на разном тесте и разными способами: в духовке, мультиварке или на сковороде. В любом случае он всегда получается очень ароматным, нежным, мягким и пышным.
Как быстро и вкусно приготовить яблочный пирог на сковороде рассказала фудэксперт Светлана Левицкая (lanas_diet) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
сахар – 1 ст. л.
кефир – 250 мл
мука – 140-150 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
ваниль, можно цедру лимона или апельсина
соль
Начинка:
яблоки – 5 шт
сливочное масло – 30 г
сахар – 2 ст. л.
корица
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты теста и перемешать до однородности.
2. Яблоки почистить и нарезать дольками.
3. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить сахар и греть его до тех пор, пока не станет коричневым.
4. Добавить яблоки и корицу. Тушить до мягкости.
5. Готовые яблоки залить тестом. Готовить под крышкой на слабом огне около 30 минут.
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