Яблочный пирог считается самой популярной и любимой выпечкой. Десерт можно приготовить на разном тесте и разными способами: в духовке, мультиварке или на сковороде. В любом случае он всегда получается очень ароматным, нежным, мягким и пышным.

Как быстро и вкусно приготовить яблочный пирог на сковороде рассказала фудэксперт Светлана Левицкая (lanas_diet) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сахар – 1 ст. л.

кефир – 250 мл

мука – 140-150 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

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ваниль, можно цедру лимона или апельсина

соль

Начинка:

яблоки – 5 шт

сливочное масло – 30 г

сахар – 2 ст. л.

корица

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты теста и перемешать до однородности.

2. Яблоки почистить и нарезать дольками.

3. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить сахар и греть его до тех пор, пока не станет коричневым.

4. Добавить яблоки и корицу. Тушить до мягкости.

5. Готовые яблоки залить тестом. Готовить под крышкой на слабом огне около 30 минут.

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