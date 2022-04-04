Яблочный пирог на кефире без выпечки: как вкусно приготовить десерт за 30 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Яблочный пирог на кефире без выпечки: как вкусно приготовить десерт за 30 минут

Яблочный пирог считается самой популярной и любимой выпечкой. Десерт можно приготовить на разном тесте и разными способами: в духовке, мультиварке или на сковороде. В любом случае он всегда получается очень ароматным, нежным, мягким и пышным.

Как быстро и вкусно приготовить яблочный пирог на сковороде рассказала фудэксперт Светлана Левицкая (lanas_diet) на своей странице в Instagram.

Рецепт яблочного пирога на кефире без выпечки

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • сахар – 1 ст. л.

  • кефир – 250 мл

  • мука – 140-150 г

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

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  • ваниль, можно цедру лимона или апельсина

  • соль

Ингредиенты для яблочного пирога

Начинка:

  • яблоки – 5 шт

  • сливочное масло – 30 г

  • сахар – 2 ст. л.

  • корица

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты теста и перемешать до однородности.

Как из яблок приготовить яблочный пирог

2. Яблоки почистить и нарезать дольками.

3. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить сахар и греть его до тех пор, пока не станет коричневым.

Тесто на кефире для яблочного пирога

4. Добавить яблоки и корицу. Тушить до мягкости.

Яблочная начинка для пирога

5. Готовые яблоки залить тестом. Готовить под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Яблочный пирог на сковороде

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