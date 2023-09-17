Нежный яблочный пирог, который тает во рту: мало теста и много начинки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежный яблочный пирог, который тает во рту: мало теста и много начинки

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом сочного яблочного пирога, в котором мало теста и очень много начинки.

Яблочный пирог на молоке

Ингредиенты:

  • яблоки – 1кг
  • яйца – 2 шт
  • щепотка соли
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
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  • мука – 70 г
  • цедра 1 лимона
  • молоко – 100 мл

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, муку. Перемешать все венчиком до однородности.

Как приготовить пирог из яблок

2. До полученной массы натереть лимонную цедру и налить молоко. Перемешать венчиком до однородности.

3. Далее нужно почистить яблоки от кожицы и сердцевины. Нарезать фрукты слайсами и сразу добавить к тесту. Перемешать.

Домашний яблочный пирог

4. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто и утрамбовать его лопаткой. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовый пирог обязательно охладить и только после этого извлечь из формы. Приятного аппетита!

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