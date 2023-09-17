Яблочный пирог на молоке

Нежный яблочный пирог, который тает во рту: мало теста и много начинки
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом сочного яблочного пирога, в котором мало теста и очень много начинки.
Ингредиенты:
- яблоки – 1кг
- яйца – 2 шт
- щепотка соли
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 70 г
- цедра 1 лимона
- молоко – 100 мл
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, муку. Перемешать все венчиком до однородности.
2. До полученной массы натереть лимонную цедру и налить молоко. Перемешать венчиком до однородности.
3. Далее нужно почистить яблоки от кожицы и сердцевины. Нарезать фрукты слайсами и сразу добавить к тесту. Перемешать.
4. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто и утрамбовать его лопаткой. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовый пирог обязательно охладить и только после этого извлечь из формы. Приятного аппетита!
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