Яблочный пирог на молоке

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом сочного яблочного пирога, в котором мало теста и очень много начинки.

Ингредиенты:

яблоки – 1кг

яйца – 2 шт

щепотка соли

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

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мука – 70 г

цедра 1 лимона

молоко – 100 мл

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, муку. Перемешать все венчиком до однородности.

2. До полученной массы натереть лимонную цедру и налить молоко. Перемешать венчиком до однородности.

3. Далее нужно почистить яблоки от кожицы и сердцевины. Нарезать фрукты слайсами и сразу добавить к тесту. Перемешать.

4. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто и утрамбовать его лопаткой. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовый пирог обязательно охладить и только после этого извлечь из формы. Приятного аппетита!

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