Яблочный пирог "Невидимка": как приготовить легкий и вкусный десерт
Один из самых вкусных и легких в приготовлении домашних угощений к чаю и кофе – яблочный пирог. Для основы можно готовить любое тесто, а также использовать лаваш, слоеное тесто. Для того, чтобы яблоки не темнели, их нужно сбрызнуть лимонным соком.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога, для которого готовится самое простое тесто и выпекается десерт всего 40 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 8 шт.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 30 г.
- молоко – 100 мл.
- мука – 80 г.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 50 г.
Штрейзель:
- сливочное масло – 40 г
- мука – 70 г
- сахар – 30 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром. Затем влейте молоко, растопленное масло, добавьте муку и разрыхлитель. Все взбейте миксером.
2. Яблоки нарежьте очень тонкими слайсами. Высыпьте их в жидкое тесто и тщательно перемешайте, вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при 180 С.
3. Для штрейзеля: в муку натрите сливочное масло, добавьте сахар и все перетрите в крошку.
4. Готовый пирог присыпьте штрейзелем и готовьте еще 20 минут в духовке.
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