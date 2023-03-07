Яблочный пирог "Невидимка": как приготовить легкий и вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашний яблочный пирог

Один из самых вкусных и легких в приготовлении домашних угощений к чаю и кофе – яблочный пирог. Для основы можно готовить любое тесто, а также использовать лаваш, слоеное тесто. Для того, чтобы яблоки не темнели, их нужно сбрызнуть лимонным соком. 

Яблочный пирог

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога, для которого готовится самое простое тесто и выпекается десерт всего 40 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram

Рецепт яблочного пирога
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Ингредиенты:

  • яблоки – 8 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 30 г.
  • молоко – 100 мл.
  • мука – 80 г.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сахар – 50 г.

Штрейзель:

  • сливочное масло – 40 г
  • мука – 70 г
  • сахар – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром. Затем влейте молоко, растопленное масло, добавьте муку и разрыхлитель. Все взбейте миксером.

Тесто для блюда

2. Яблоки нарежьте очень тонкими слайсами. Высыпьте их в жидкое тесто и тщательно перемешайте, вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при 180 С. 

Яблоки для основы

3. Для штрейзеля: в муку натрите сливочное масло, добавьте сахар и все перетрите в крошку. 

Приготовление пирога

4. Готовый пирог присыпьте штрейзелем и готовьте еще 20 минут в духовке. 

Яблочный пирог

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