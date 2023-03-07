Один из самых вкусных и легких в приготовлении домашних угощений к чаю и кофе – яблочный пирог. Для основы можно готовить любое тесто, а также использовать лаваш, слоеное тесто. Для того, чтобы яблоки не темнели, их нужно сбрызнуть лимонным соком.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога, для которого готовится самое простое тесто и выпекается десерт всего 40 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Ингредиенты:

яблоки – 8 шт.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 30 г.

молоко – 100 мл.

мука – 80 г.

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 50 г.

Штрейзель:

сливочное масло – 40 г

мука – 70 г

сахар – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром. Затем влейте молоко, растопленное масло, добавьте муку и разрыхлитель. Все взбейте миксером.

2. Яблоки нарежьте очень тонкими слайсами. Высыпьте их в жидкое тесто и тщательно перемешайте, вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при 180 С.

3. Для штрейзеля: в муку натрите сливочное масло, добавьте сахар и все перетрите в крошку.

4. Готовый пирог присыпьте штрейзелем и готовьте еще 20 минут в духовке.

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