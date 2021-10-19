Как правильно выбрать и хранить яблоки всю зиму: полезные советы

Наверное, не существует более универсальных фруктов, чем яблоки: из них можно приготовить, как произведения кондитерского искусства, так и вечную классику – шарлотку или пироги. Обычно хозяйки привыкли покупать готовые яблоки в магазинах, думая, что они полностью пригодны для потребления. Впрочем, не всегда так бывает и правильно выбрать яблоки тоже надо уметь.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы и информацию изданий, расскажет, как правильно выбрать яблоки и хранить их в течение всей зимы.

Как сообщает издание Stemilt, существует несколько универсальных советов по выбору яблок, независимо от их сортов:

Цвет – не всегда является лучшим показателем зрелого и вкусного яблока. При этом, если вы предпочитаете красные сорта, то желательно чтобы зеленый фон был покрыт в основном красным или розовато-оранжевым оттенком. Это означает, что фрукты поглотили в себя достаточно солнечного света, что придает им безупречного вкуса. Что касается яблок с менее выраженным окрасом, то они идеально подойдут для любой выпечки. Аромат имеет значения. Свежие и качественные яблоки имеют приятный аромат, который чувствуется даже сквозь твердую кожицу. Плотность кожуры – не на последнем месте. А соответственно, следует избегать заметно мягких и кашеобразных яблок, а еще с выраженной вмятиной, после того, как вы надавите на яблоко. Это не обязательно некачественные фрукты, но точно не пригодны с точки зрения свежего потребления.

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Отвечая на вопрос как хранить яблоки в течение всей зимы издание CNN сообщает, что копать специальный подвал для хранения фруктов – такая себе идея. Поскольку современный холодильник является идеальным решением. При этом, рекомендуется хранить яблоки в закрытом полиэтиленовом пакете. Потому что большинство холодильников имеют сухой воздух, что в дальнейшем приводит к сморщиванию и размягчению яблок.

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