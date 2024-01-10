Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога
Если у вас есть желание удивить своих родных или гостей не только вкусным, но и красивым на вид блюдом, то яблоневая роза – это именно то, что вам нужно. А еще она наполнит дом невероятным ароматом.
Именно так считает звездный повар Эктор Хименес-Браво. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, также поделившись рецептом замечательного десерта. Эти пирожные могут стать как любимым обыденным десертом, так и великолепным украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 400 г
- Мед – 40 г
- Яблоки – 3 шт.
- Корица – 5 г
- Сахарная пудра – 20 г
- Масло растительное – 15 г
Способ приготовления
1. Тесто раскатать и смазать медом.
2. Выложить яблоки, завернуть тесто пополам и закрутить розу.
3. Присыпать корицей.
4. Розы выложить на смазанный маслом противень и выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.
5. Присыпать сахарной пудрой, дать остыть и наслаждаться невероятным вкусом.
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