Если у вас есть желание удивить своих родных или гостей не только вкусным, но и красивым на вид блюдом, то яблоневая роза – это именно то, что вам нужно. А еще она наполнит дом невероятным ароматом.

Именно так считает звездный повар Эктор Хименес-Браво. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, также поделившись рецептом замечательного десерта. Эти пирожные могут стать как любимым обыденным десертом, так и великолепным украшением любого праздничного стола.

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Ингредиенты

Слоеное тесто – 400 г

Мед – 40 г

Яблоки – 3 шт.

Корица – 5 г

Сахарная пудра – 20 г

Масло растительное – 15 г

Способ приготовления

1. Тесто раскатать и смазать медом.

2. Выложить яблоки, завернуть тесто пополам и закрутить розу.

3. Присыпать корицей.

4. Розы выложить на смазанный маслом противень и выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

5. Присыпать сахарной пудрой, дать остыть и наслаждаться невероятным вкусом.

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