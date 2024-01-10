Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога

Если у вас есть желание удивить своих родных или гостей не только вкусным, но и красивым на вид блюдом, то яблоневая роза – это именно то, что вам нужно. А еще она наполнит дом невероятным ароматом.

Именно так считает звездный повар Эктор Хименес-Браво. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, также поделившись рецептом замечательного десерта. Эти пирожные могут стать как любимым обыденным десертом, так и великолепным украшением любого праздничного стола.

Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога
Видео дня

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Мед – 40 г
  • Яблоки – 3 шт.
  • Корица – 5 г
  • Сахарная пудра – 20 г
  • Масло растительное – 15 г

Способ приготовления

1. Тесто раскатать и смазать медом.

2. Выложить яблоки, завернуть тесто пополам и закрутить розу.

Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога

3. Присыпать корицей.

4. Розы выложить на смазанный маслом противень и выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога

5. Присыпать сахарной пудрой, дать остыть и наслаждаться невероятным вкусом.

Яблоневая роза из слоеного теста от звездного повара: вместо привычного пирога

Также на OBOZ.UA есть много других рецептов десертов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты