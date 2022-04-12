Глазурь для паски – такой же важный элемент блюда, как и тесто. Потому что если глазурь не вкусная или слишком жидкая – это может испортить внешний вид паски.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом ягодной вкусной глазури, которую вы очень быстро приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Пюре из смородины – 50 г.

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Пудра сахарная – 270 г.

Способ приготовления:

1. Ягоды перетрите через сито.

2. В готовую смесь добавьте сахарную пудру, перемешайте, добавьте еще сахарную пудру, пока консистенция не станет плотной.

3. Готовую паску смажьте глазурью.

Покрывать паски глазурью нужно тогда, когда они уже остынут.

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