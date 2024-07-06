Ягодное мороженое – это самый простой летний десерт, который можно приготовить дома. В его состав не входят сливки, сахар и молоко.

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Шеф-повар Эктор Хименес Браво в своем Instagram рассказал, как приготовить ягодное мороженое. Оказывается, для этого нужны всего два ингредиента.

Ингредиенты

Бананы – 250 гр

Абрикосы – 250 гр

Вафельные рожки

Способ приготовления

1. Бананы очистить и нарезать. Абрикосы очистить от косточек.

2. Уложить в отдельные пакеты и охладить в морозильной камере.

3. Перебить все блендером, снова отправить в морозильку на несколько часов.

4. Подавать в вафельном рожке.

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