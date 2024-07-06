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Ягодное мороженое: готовим самый простой летний десерт
Ягодное мороженое – это самый простой летний десерт, который можно приготовить дома. В его состав не входят сливки, сахар и молоко.
Шеф-повар Эктор Хименес Браво в своем Instagram рассказал, как приготовить ягодное мороженое. Оказывается, для этого нужны всего два ингредиента.
Ингредиенты
- Бананы – 250 гр
- Абрикосы – 250 гр
- Вафельные рожки
Способ приготовления
1. Бананы очистить и нарезать. Абрикосы очистить от косточек.
2. Уложить в отдельные пакеты и охладить в морозильной камере.
3. Перебить все блендером, снова отправить в морозильку на несколько часов.
4. Подавать в вафельном рожке.
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