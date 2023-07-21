Самый лучший летний десерт, который можно есть каждый день и, который будте отличным угощением для праздничного стола, является чизкейк. Основу для торта можно готовить из теста, но тогда это дольше, но можно еще использовать печенье.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного летнего чизкейка без выпечки, основа которого – печенье, творог и ягоды.

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Ингредиенты:

печенье (к кофе) – 290 г

масло – 140 г

сливочный творог – 400 г

сливки или сметана (от 20%) – 300 мл

сахарная пудра – 100 г

желатин – 20 г

вода – 110 мл

ягоды – 200 г

желе – 1 п.

Способ приготовления:

1. Смешайте перетертое в крошку печенье с растопленным маслом. Выложите в разъемную форму застеленную пергаментом и сформируйте бортики.Поставить в морозилку.

2. Заливка: желатин залейте водой и поставьте набухать. В миску переложите творог, добавьте сливки, сахарную пудру, перемешайте и добавьте растопленный на водяной бане желатин. Перебейте все блендером и вылейте в форму. Поставьте в холодильник до застывания.

3. Выложите сверху ягоды и залейте разбавленным желе, которое нужно развести немного в меньшем количестве воды, чем указано в инструкции. Полейте ягоды по пару ложек и поставьте в холодильник, чтобы схватилось.

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