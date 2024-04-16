Ягодный джем к оладьям за 20 мин: понадобится всего три ингредиента и блендер

Эрика Ильина
FoodOboz
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Ягодный джем к оладьям за 20 мин: понадобится всего три ингредиента и блендер

Ягодный джем – это очень вкусный и незаменимый компонент многих блюд. С его участием выпекаются вкуснейшие торты и десерты. А еще, он прекрасно подходит в сочетании с оладьями или блинами.

Как правильно приготовить ягодный джем, использовав всего три ингредиента рассказала фудблогер с ником dora_school. В Instagram она показала, какие ягоды и что еще нужно использовать, чтобы джем получился идеальным.

Ягодный джем к оладьям за 20 мин: понадобится всего три ингредиента и блендер

Ингредиенты

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  • Ягоды – 300 гр
  • Семена льна, или чиа – 5 ст.л.
  • Финики – 5-7 шт

Способ приготовления

1.Замочить семена и оставить на 15 минут.

2. В чашу блендера поместить все ингредиенты и перебить в однородную массу.

3. Дать постоять в течение 15 минут при комнатной стабилизации.

4. Подавать к оладьям или вафель.

5. Ягоды можно использовать любые, приходящиеся вам по вкусу. Они могут быть как замороженные, так и свежие.

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