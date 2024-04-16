Ягодный джем к оладьям за 20 мин: понадобится всего три ингредиента и блендер
Ягодный джем – это очень вкусный и незаменимый компонент многих блюд. С его участием выпекаются вкуснейшие торты и десерты. А еще, он прекрасно подходит в сочетании с оладьями или блинами.
Как правильно приготовить ягодный джем, использовав всего три ингредиента рассказала фудблогер с ником dora_school. В Instagram она показала, какие ягоды и что еще нужно использовать, чтобы джем получился идеальным.
Ингредиенты
- Ягоды – 300 гр
- Семена льна, или чиа – 5 ст.л.
- Финики – 5-7 шт
Способ приготовления
1.Замочить семена и оставить на 15 минут.
2. В чашу блендера поместить все ингредиенты и перебить в однородную массу.
3. Дать постоять в течение 15 минут при комнатной стабилизации.
4. Подавать к оладьям или вафель.
5. Ягоды можно использовать любые, приходящиеся вам по вкусу. Они могут быть как замороженные, так и свежие.
Также на OBOZ.UA есть и многие другие рецепты джемов: