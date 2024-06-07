Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины
Нет лучшего напитка для поддержания здоровья и накопления витаминов в организме, чем ягодный кисель. Его можно готовить зимой, используя замороженные ягоды, а можно варить летом из самых свежих продуктов.
Оказывается, рецепт приготовления очень прост и позволяет использовать любое сочетание ягод. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская.
Ингредиенты
- Вода – 1 л
- Вишня без косточки – 100 гр
- Малина – 100 гр
- Клубника – 100 гр
- Черная смородина – 100 гр
- Кукурузный крахмал – 50 гр + 100 мл воды
- Сахар – 50 гр
Способ приготовления
1.Все ягоды смешиваем в отдельной емкости и пробиваем блендером до состояния пюре.
2. Соединяем пюре с водой и добавляем сахар.
3. Доводим до кипения и провариваем в течение 2-3 минут. Процеживаем.
4. Крахмал смешиваем с водой и хорошо перемешиваем до растворения комочков.
5. Добавляем крахмал с водой в ягодную воду и включаем нагрев. Постоянно помешивая, доводим до кипения и провариваем еще несколько минут.
6. Даем полностью остыть и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: