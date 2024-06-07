Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

Нет лучшего напитка для поддержания здоровья и накопления витаминов в организме, чем ягодный кисель. Его можно готовить зимой, используя замороженные ягоды, а можно варить летом из самых свежих продуктов.

Оказывается, рецепт приготовления очень прост и позволяет использовать любое сочетание ягод. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская.

Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

Ингредиенты

  • Вода – 1 л
  • Вишня без косточки – 100 гр
  • Малина – 100 гр
  • Клубника – 100 гр
  • Черная смородина – 100 гр
  • Кукурузный крахмал – 50 гр + 100 мл воды
  • Сахар – 50 гр

Способ приготовления

1.Все ягоды смешиваем в отдельной емкости и пробиваем блендером до состояния пюре.

2. Соединяем пюре с водой и добавляем сахар.

Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

3. Доводим до кипения и провариваем в течение 2-3 минут. Процеживаем.

4. Крахмал смешиваем с водой и хорошо перемешиваем до растворения комочков.

Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

5. Добавляем крахмал с водой в ягодную воду и включаем нагрев. Постоянно помешивая, доводим до кипения и провариваем еще несколько минут.

Ягодный кисель: как приготовить так, чтобы сохранить все витамины

6. Даем полностью остыть и подаем на стол.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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