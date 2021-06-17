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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Ягодный кисель, как в детстве: рецепт

2.8т
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Напиток из детства - кисель из ягод.

В детсаду я всегда меняла котлеты на порцию киселя.

Давайте приготовим вкуснейший кисель без комочков.

Ингредиенты:

1 л воды

100 г вишни без косточек (1/2 стакана*)

100 г малины (2/3 стакана)

100 г клубники (2/3 стакана)

100 г черной смородины (2/3 стакана)

50 г кукурузного крахмала + 100 мл воды (1,5 ст. л. с горкой + 5 ст. л.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

*Объем стакана - 250 мл

Приготовьте кисель.

1. Смешайте ягоды, пробейте погружным блендером до состояния пюре.

2. Отправьте пюре в воду, добавьте сахар.

3. Доведите до кипения и дайте прокипеть 2-3 минуты. Процедите.

4. Смешайте крахмал с водой, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

5. Добавьте разведенный крахмал в ягодную воду, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите несколько минут. Дайте остыть готовому киселю.

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Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Место
Украина
Теги
рецепт напитки
Источник
Источник: Instagram Лизы Глинской
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