Ягодный крамбл – это традиционный английский десерт, который очень полезен очень вкусным. А еще он легко готовится и придется по вкусу каждому.

Рецептом приготовления ягодного крамбла поделился фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, что десерт станет еще вкуснее, если добавить к нему шарик любимого молозива.

Ингредиенты

Мука – 140 гр

Овсяные хлопья – 100 гр

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Сливочное масло – 150 гр

Сахар – 100 гр

Орехи – 75 гр

Корица

Кардомон

Ягоды – 800 гр

Сахар – 100 гр

Кукурузный крахмал – 30 гр

Вода – 30 мл

Цедра цитрусовых

Ром

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Муку смешиваем с измельченными овсяными хлопьями. Добавляем холодное масло и орехи. В муку еще хорошо добавить немного корицы и кардамона. Все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник.

2. Готовим начинку. Смесь любых ягод размораживаем и отправляем на сковороду.

3. Добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем и доводим ягоды до кипения.

4. Добавляем цедру цитруса.

5. Горячую начинку выкладываем в форму для запекания. Сверху присыпаем тестом из холодильника.

6. Отправляем в духовку на 20-25 мин при 185 градусах.

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