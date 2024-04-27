Ягодный крамбл: как приготовить полезный и простой английский десерт
Ягодный крамбл – это традиционный английский десерт, который очень полезен очень вкусным. А еще он легко готовится и придется по вкусу каждому.
Рецептом приготовления ягодного крамбла поделился фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, что десерт станет еще вкуснее, если добавить к нему шарик любимого молозива.
Ингредиенты
- Мука – 140 гр
- Овсяные хлопья – 100 гр
- Сливочное масло – 150 гр
- Сахар – 100 гр
- Орехи – 75 гр
- Корица
- Кардомон
- Ягоды – 800 гр
- Сахар – 100 гр
- Кукурузный крахмал – 30 гр
- Вода – 30 мл
- Цедра цитрусовых
- Ром
Способ приготовления
1.Сначала готовим тесто. Муку смешиваем с измельченными овсяными хлопьями. Добавляем холодное масло и орехи. В муку еще хорошо добавить немного корицы и кардамона. Все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник.
2. Готовим начинку. Смесь любых ягод размораживаем и отправляем на сковороду.
3. Добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем и доводим ягоды до кипения.
4. Добавляем цедру цитруса.
5. Горячую начинку выкладываем в форму для запекания. Сверху присыпаем тестом из холодильника.
6. Отправляем в духовку на 20-25 мин при 185 градусах.
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