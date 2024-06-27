Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

Ягодный мусс – это тот десерт, который лучше всего подходит для потребления в жаркую погоду. Он не только вкусный и освежающий, но и может приобретать любой цвет, ведь для его приготовления используются любые ягоды.

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Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала, как правильно приготовить мусс. Она также показала, какой цвет получится у блюда, если одновременно использовать чернику и вишню.

Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 250 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Желатин – 25 гр
  • Молоко – 150 мл
  • Ягоды по вкусу – 200 гр

Способ приготовления

1. Желатин заливаем холодным молоком, перемешиваем и даем набухнуть.

2. К сыру добавляем сахар и размешиваем в течение нескольких минут до растворения.

3. Добавляем ягоды. Блогер использовала вишни и чернику. Взбиваем блендером до однородности.

Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

4. Набухший желатин растапливаем в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, постоянно помешивая.

5. Добавляем желатин в сливочно-ягодную массу. Перемешиваем.

Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

6. Разливаем по формам. Можно использовать стеклянные креманки или даже стаканы.

Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт

7. Отправляем в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.

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