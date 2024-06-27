Ягодный мусс: готовим яркий и освежающий летний десерт
Ягодный мусс – это тот десерт, который лучше всего подходит для потребления в жаркую погоду. Он не только вкусный и освежающий, но и может приобретать любой цвет, ведь для его приготовления используются любые ягоды.
Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала, как правильно приготовить мусс. Она также показала, какой цвет получится у блюда, если одновременно использовать чернику и вишню.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 250 гр
- Сахар – 50 гр
- Желатин – 25 гр
- Молоко – 150 мл
- Ягоды по вкусу – 200 гр
Способ приготовления
1. Желатин заливаем холодным молоком, перемешиваем и даем набухнуть.
2. К сыру добавляем сахар и размешиваем в течение нескольких минут до растворения.
3. Добавляем ягоды. Блогер использовала вишни и чернику. Взбиваем блендером до однородности.
4. Набухший желатин растапливаем в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, постоянно помешивая.
5. Добавляем желатин в сливочно-ягодную массу. Перемешиваем.
6. Разливаем по формам. Можно использовать стеклянные креманки или даже стаканы.
7. Отправляем в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.
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