Ягодный торт с курдом для праздничного стола по рецепту Алекса Якутова. Эксклюзив
Многим начинающим кулинарам приготовление домашнего торта кажется чем-то очень сложным. Но если следовать рецептуре, можно легко его приготовить с минимальными усилиями.
Как сделать вкусный десерт, например, в форме сердца рассказал и поделился рецептом эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты для ягодного курда:
любые ягоды – 200 г
яйца – 2 шт.
сахар – 130 г
сливочное масло – 170 г
Ингредиенты для коржей:
яйца – 3 шт.
сахар – 300 г
растительное масло – 180 мл
горячая вода – 45 мл
мука пшеничная – 225 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
горячая вода – 45 мл
черника замороженная – 100 г
кукурузный крахмал – 10 г
Ингредиенты для крема:
сливки 33-35% – 500 г
сливочный сыр – 350 г
сахарная пудра – 100 г
Приготовление курда:
1. Замороженные ягоды нагрейте и пюрируйте блендером.
2. Яйца взбейте с сахаром до белой пены, добавьте ягодное пюре. Хорошо перемешайте.
3. В сотейнике варите крем до загустения.
4. Затем снимите смесь с огня и добавьте нарезанное кубиками масло.
5. Взбейте курд до однородности и уберите в холод остывать.
Приготовление коржей:
1. Яйца смешайте с сахаром. Добавьте растительное масло и горячую воду, перемешайте.
2. Муку с разрыхлителем смешайте с яичной массой.
3. Замороженные ягоды обваляйте в крахмале. Добавьте ягоды в тесто, осторожно перемешайте.
4. Духовку разогрейте на 180 С, выпекайте каждый корж на противне на пергаменте примерно 40 минут. Остывший корж вырежьте в виде сердца. Можно сделать трафарет из бумаги и по нему вырезать.
Приготовление крема:
1. Сливки взбейте, добавьте сахарную пудру и сыр. Перемешайте до однородности миксером на небольшой скорости.
Крем переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и уберите в холод на 20-30 мин
Сборка торта:
На корж выложите ягодный курд, сверху отсадите крем. Повторите по количеству коржей. Верхний слой покройте курдом и украсьте ягодами.
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