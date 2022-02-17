Ягодный торт с курдом для праздничного стола по рецепту Алекса Якутова. Эксклюзив

Многим начинающим кулинарам приготовление домашнего торта кажется чем-то очень сложным. Но если следовать рецептуре, можно легко его приготовить с минимальными усилиями.

Как сделать вкусный десерт, например, в форме сердца рассказал и поделился рецептом эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты для ягодного курда:

любые ягоды – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 130 г

сливочное масло – 170 г

Видео дня

Ингредиенты для коржей:

яйца – 3 шт.

сахар – 300 г

растительное масло – 180 мл

горячая вода – 45 мл

мука пшеничная – 225 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

горячая вода – 45 мл

черника замороженная – 100 г

кукурузный крахмал – 10 г

Ингредиенты для крема:

сливки 33-35% – 500 г

сливочный сыр – 350 г

сахарная пудра – 100 г

Приготовление курда:

1. Замороженные ягоды нагрейте и пюрируйте блендером.

2. Яйца взбейте с сахаром до белой пены, добавьте ягодное пюре. Хорошо перемешайте.

3. В сотейнике варите крем до загустения.

4. Затем снимите смесь с огня и добавьте нарезанное кубиками масло.

5. Взбейте курд до однородности и уберите в холод остывать.

Приготовление коржей:

1. Яйца смешайте с сахаром. Добавьте растительное масло и горячую воду, перемешайте.

2. Муку с разрыхлителем смешайте с яичной массой.

3. Замороженные ягоды обваляйте в крахмале. Добавьте ягоды в тесто, осторожно перемешайте.

4. Духовку разогрейте на 180 С, выпекайте каждый корж на противне на пергаменте примерно 40 минут. Остывший корж вырежьте в виде сердца. Можно сделать трафарет из бумаги и по нему вырезать.

Приготовление крема:

1. Сливки взбейте, добавьте сахарную пудру и сыр. Перемешайте до однородности миксером на небольшой скорости.

Крем переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и уберите в холод на 20-30 мин

Сборка торта:

На корж выложите ягодный курд, сверху отсадите крем. Повторите по количеству коржей. Верхний слой покройте курдом и украсьте ягодами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: