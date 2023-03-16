Яичница без жарки в масле: как приготовить полезное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Яичница без жарки в масле: как приготовить полезное блюдо

Яйца – это вкусный и питательный вариант завтрака. Традиционно их жарят в большом количестве масла, из-за чего блюдо теряет свою пользу. Но есть простая альтернатива.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной яичницы на воде, для которой не нужно использовать масло.

Рецепт яичницы на воде

Ингредиенты:

  • яйца
  • вода
  • специи

Способ приготовления:

1. Сковороду поставить на плиту, налить воду и довести до кипения.

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Как приготовить яичницу на воде

2. Как только вода закипит, разбить яйца (желток можно оставить целым, а можно перемешать).

Яичница без масла

3. Посыпать яйца специями, накрыть крышкой и готовить не менее трех минут, если хотите, чтобы желток был жидким, или пять минут для твердого желтка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить яичницу "Облако" в духовке.

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