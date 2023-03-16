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Яичница без жарки в масле: как приготовить полезное блюдо
Яйца – это вкусный и питательный вариант завтрака. Традиционно их жарят в большом количестве масла, из-за чего блюдо теряет свою пользу. Но есть простая альтернатива.
Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной яичницы на воде, для которой не нужно использовать масло.
Ингредиенты:
- яйца
- вода
- специи
Способ приготовления:
1. Сковороду поставить на плиту, налить воду и довести до кипения.
2. Как только вода закипит, разбить яйца (желток можно оставить целым, а можно перемешать).
3. Посыпать яйца специями, накрыть крышкой и готовить не менее трех минут, если хотите, чтобы желток был жидким, или пять минут для твердого желтка.
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