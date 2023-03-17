Яичница по-турецки для быстрого и сытного завтрака за 10 минут: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Рецепт яичницы

Яйца – не только полезный, но и очень идеальный продукт для приготовления блюд для завтрака. Из них можно готовить вкусную яичницу, яйца пашот, омлет. Особого вкуса яйцам придаст зелень, овощи, сливочное масло. 

Как правильно приготовить яичницу

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной яичницы по-турецки с овощами и зеленью.

Рецепт яичницы
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сладкий красный перец – 1 шт.
  • помидоры – 3 шт.
  • петрушка
  • соль, перец
  • поджаренный хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Лук и перец мелко порежьте. 

Лук и перец для блюда

2. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками.

Помидоры для блюда

3. Обжарьте лук до мягкости и золотистости. После добавьте перец, обжарьте до мягкости перца. После добавьте помидоры, посолите, можно добавить немного сахара, если помидоры кислые и готовьте, пока жидкость не уменьшится в 2 раза и смесь в сковороде хорошо не загустеет.

Приготовление яичницы 

4. Яйца взбейте вилкой, влейте в овощи и сразу же начинайте помешивать лопаткой. Готовьте буквально несколько минут до готовности яиц.

Вкусная яичница для завтрака

Готовое блюдо присыпьте зеленью! 

Готовая яичница

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