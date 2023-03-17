Яйца – не только полезный, но и очень идеальный продукт для приготовления блюд для завтрака. Из них можно готовить вкусную яичницу, яйца пашот, омлет. Особого вкуса яйцам придаст зелень, овощи, сливочное масло.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной яичницы по-турецки с овощами и зеленью.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

лук – 1 шт.

сладкий красный перец – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

петрушка

соль, перец

поджаренный хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Лук и перец мелко порежьте.

2. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками.

3. Обжарьте лук до мягкости и золотистости. После добавьте перец, обжарьте до мягкости перца. После добавьте помидоры, посолите, можно добавить немного сахара, если помидоры кислые и готовьте, пока жидкость не уменьшится в 2 раза и смесь в сковороде хорошо не загустеет.

4. Яйца взбейте вилкой, влейте в овощи и сразу же начинайте помешивать лопаткой. Готовьте буквально несколько минут до готовности яиц.

Готовое блюдо присыпьте зеленью!

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