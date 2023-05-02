Когда утром вам нужно сделать много дел и успеть поесть – завтрак будет идеальным вариантом. Здесь есть мясо, много сыра и овощей, поэтому ваш прием пищи будет точно сбалансированным. Для основания требуется обычный лаваш, а в нем все жарится максимально быстро – всего 15 минут.

Идея приготовления яичницы в лаваше на завтрак опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Вы не захотите есть до обеда.

Для приготовления понадобится:

тартилья/лаваш

сыр

соус (сметана+кетчуп)

ветчина

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помидор

яйцо

зелень

соль, перец

зубочистки 4 шт.

Способ приготовления:

1. Кладем тартилью на ровную поверхность.

3. На край каждой из четырех сторон выкладываем кусочки сыра

.4. Каждый кусочек заворачивается в край тартильи.

5. Фиксируем шпажками.

6. Середину смазываем соусом из сметаны и кетчупа.

7. Посыпаем натертым сыром.

8. Выкладываем кусочки ветчины.

9. Выкладываем кусочки нарезанных помидоров и снова сыр.

10. Сверху выкладываем сырое яйцо.

11. Готовим на сухой сковороде под крышкой 15 минут (медленный огонь), если нравится полусырый желток, то 10 минут будет достаточно.

12. Посыпаем свежей зеленью.

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