Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

Когда утром вам нужно сделать много дел и успеть поесть – завтрак будет идеальным вариантом. Здесь есть мясо, много сыра и овощей, поэтому ваш прием пищи будет точно сбалансированным. Для основания требуется обычный лаваш, а в нем все жарится максимально быстро – всего 15 минут.

Идея приготовления яичницы в лаваше на завтрак опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Вы не захотите есть до обеда.

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

Для приготовления понадобится:

  • тартилья/лаваш
  • сыр
  • соус (сметана+кетчуп)
  • ветчина
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  • помидор
  • яйцо
  • зелень
  • соль, перец
  • зубочистки 4 шт.

Способ приготовления:

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

1. Кладем тартилью на ровную поверхность.

3. На край каждой из четырех сторон выкладываем кусочки сыра

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

.4. Каждый кусочек заворачивается в край тартильи.

5. Фиксируем шпажками.

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

6. Середину смазываем соусом из сметаны и кетчупа.

7. Посыпаем натертым сыром.

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

8. Выкладываем кусочки ветчины.

9. Выкладываем кусочки нарезанных помидоров и снова сыр.

10. Сверху выкладываем сырое яйцо.

Яичница в лаваше на завтрак: готовится 15 минут

11. Готовим на сухой сковороде под крышкой 15 минут (медленный огонь), если нравится полусырый желток, то 10 минут будет достаточно.

12. Посыпаем свежей зеленью.

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