Яичница в облаках: необычный рецепт завтрака "взорвал" Instagram

Instagram разрывает рецепт "облачной яичницы": ежедневно под хештегом #cloudeggs появляется сотни фотографий этого блюда.

Рецепт, к слову, далеко не новый, однако в последнее время получил вторую жизнь благодаря тому, что кто-то з блогеров опубликовал инструкцию приготовления этой яичницы (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

Для приготовления одной порции "облачной яичницы" вам понадобится всего одно яйцо, а также щепотка соли и перца. Все остальные добавки – на ваше усмотрение.

Как приготовить яйца в облаках

Отделить белки от желтков.

Отдельно взбить белки до устойчивых пиков. Лучше всего это делать миксером, если его у вас нет, можете взбивать вилкой или венчиком, просто это займет у вас чуть больше времени.

Ложкой выложить белки на устеленный пергаментом противень, сделать внутри воздушной массы небольшие углубления.

Поставить белки в нагретую до 180 градусов духовку на 3-4 минуты. Потом достать противень, добавить в углубления желтки и вернуть в духовку еще на пару минут.

Подавать на хлебе, подсушенном в тостере или на сковороде без масла. При подаче можно посыпать свеже молотым перцем и мелко рубленной зеленью.

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