Яичные блины с плавлеными сырками и чесноком: хорошая и вкусная закуска для вашего стола
Блинчики это универсальное блюдо. В зависимости от начинки, они могут служить полноценным завтраком, десертом или даже закуской. Именно поэтому блины очень популярны не только в период Масленицы.
Фудблогер с ником receptuk.ua опубликовала рецепт блинов с начинкой, которые станут великолепной закуской к любому столу. В Instagram она подробно рассказала, как приготовить блины с плавленым сырком и чесноком.
Ингредиенты для блинов
- Яйца – 4 шт
- Майонез – 2 ст.л.
- Специи по вкусу
Ингредиенты для начинки
- Плавленые сырки
- Чеснок
- Майонез
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем блендером с щепоткой соли.
2. Добавляем майонез и любимые специи по вкусу. Взбиваем.
3. Обжариваем блины на сковороде, смазанной маслом с обеих сторон до готовности.
4. Сырки натираем на терке.
5. Чеснок чистим и мелко измельчаем.
6. Смешиваем начинку в отдельной емкости. Можно пробить блендером.
7. Заворачиваем начинку в блины. При необходимости нарезаем на порционные куски.
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