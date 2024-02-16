Блинчики это универсальное блюдо. В зависимости от начинки, они могут служить полноценным завтраком, десертом или даже закуской. Именно поэтому блины очень популярны не только в период Масленицы.

Фудблогер с ником receptuk.ua опубликовала рецепт блинов с начинкой, которые станут великолепной закуской к любому столу. В Instagram она подробно рассказала, как приготовить блины с плавленым сырком и чесноком.

Ингредиенты для блинов

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Яйца – 4 шт

Майонез – 2 ст.л.

Специи по вкусу

Ингредиенты для начинки

Плавленые сырки

Чеснок

Майонез

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем блендером с щепоткой соли.

2. Добавляем майонез и любимые специи по вкусу. Взбиваем.

3. Обжариваем блины на сковороде, смазанной маслом с обеих сторон до готовности.

4. Сырки натираем на терке.

5. Чеснок чистим и мелко измельчаем.

6. Смешиваем начинку в отдельной емкости. Можно пробить блендером.

7. Заворачиваем начинку в блины. При необходимости нарезаем на порционные куски.

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