Яичные роллы для перекуса: рецепт полезного и вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из яиц можно приготовить очень много вкусных, сытных, быстрых и полезных блюд, среди которых – яичница, омлет, яйц-пашот. А еще из яиц можно готовить роллы, рулетики с разными начинками. 

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Вкусные роллы из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных роллов с крем-сыром, кунжутом и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 4 маленьких огурчика или 2 средних
  • крем-сыр
  • соль по вкусу
  • кунжут
  • укроп и петрушка для декора
  • масло для обжаривания

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью.

Яичная смесь

2. Разогреть сковороду, смазать тонким слоем масла и налить порцию яиц, сформируйте тонкий блинчик и обжарьте с обеих сторон (+/- по минуте). Таким образом, обжарить всю яичную массу.

Блины из яиц

3. Огурец порежьте на тоненькие брусочки (если кожура слишком жесткая – то почистить огурец).

Начинка для блюда

4. На готовый блинчик выложите порцию крем-сыра, огурец, посыпьте кунжутом по вкусу и заверните ролл. Разрежьте ролл на небольшие порционные кусочки и выложите на тарелку. Сверху посыпьте кунжутом и добавьте свежий укроп и петрушку.

Готовые роллы

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