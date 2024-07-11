Яичные роллы для перекуса: рецепт полезного и вкусного блюда за 10 минут
Из яиц можно приготовить очень много вкусных, сытных, быстрых и полезных блюд, среди которых – яичница, омлет, яйц-пашот. А еще из яиц можно готовить роллы, рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных роллов с крем-сыром, кунжутом и зеленью.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 4 маленьких огурчика или 2 средних
- крем-сыр
- соль по вкусу
- кунжут
- укроп и петрушка для декора
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью.
2. Разогреть сковороду, смазать тонким слоем масла и налить порцию яиц, сформируйте тонкий блинчик и обжарьте с обеих сторон (+/- по минуте). Таким образом, обжарить всю яичную массу.
3. Огурец порежьте на тоненькие брусочки (если кожура слишком жесткая – то почистить огурец).
4. На готовый блинчик выложите порцию крем-сыра, огурец, посыпьте кунжутом по вкусу и заверните ролл. Разрежьте ролл на небольшие порционные кусочки и выложите на тарелку. Сверху посыпьте кунжутом и добавьте свежий укроп и петрушку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: