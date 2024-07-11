Из яиц можно приготовить очень много вкусных, сытных, быстрых и полезных блюд, среди которых – яичница, омлет, яйц-пашот. А еще из яиц можно готовить роллы, рулетики с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных роллов с крем-сыром, кунжутом и зеленью.

Ингредиенты:

4 яйца

4 маленьких огурчика или 2 средних

крем-сыр

соль по вкусу

кунжут

укроп и петрушка для декора

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью.

2. Разогреть сковороду, смазать тонким слоем масла и налить порцию яиц, сформируйте тонкий блинчик и обжарьте с обеих сторон (+/- по минуте). Таким образом, обжарить всю яичную массу.

3. Огурец порежьте на тоненькие брусочки (если кожура слишком жесткая – то почистить огурец).

4. На готовый блинчик выложите порцию крем-сыра, огурец, посыпьте кунжутом по вкусу и заверните ролл. Разрежьте ролл на небольшие порционные кусочки и выложите на тарелку. Сверху посыпьте кунжутом и добавьте свежий укроп и петрушку.

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