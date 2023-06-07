Яичные рулетики с крабово-сырной начинкой: простой рецепт вкусного блюда за 10 минут
Яйца – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно использовать для приготовления омлетов, яичницы, салатов, закусок, а также они являются обязательным продуктом для приготовления десертов, кремов.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из яиц, с сырно-крабовой начинкой.
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Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- крабовые палочки – 200 г
- сыр – 100 г
- майонез – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- масло растительное для жарки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью.
2. Разогрейте сковороду с маслом, пожарьте блины.
3. Отварите яйца, натрите на мелкой терке вместе с крабовыми палочками, переложите в миску, добавьте тертый чеснок, майонез, специи и хорошо перемешайте.
4. Намажьте блины начинкой, сверните и порежьте порционно.
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