Яичные рулетики с крабово-сырной начинкой: простой рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Яйца – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно использовать для приготовления омлетов, яичницы, салатов, закусок, а также они являются обязательным продуктом для приготовления десертов, кремов. 

Что приготовить из яиц

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из яиц, с сырно-крабовой начинкой. 

Рецепт яичных рулетиков
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Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт. 
  • крабовые палочки – 200 г
  • сыр – 100 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло растительное для жарки 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью. 

Яйца для блюда

2. Разогрейте сковороду с маслом, пожарьте блины.

Жареные яичные блины

3. Отварите яйца, натрите на мелкой терке вместе с крабовыми палочками, переложите в миску, добавьте тертый чеснок, майонез, специи и хорошо перемешайте. 

Начинка для блюда

4. Намажьте блины начинкой, сверните и порежьте порционно. 

Готовые рулетики

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