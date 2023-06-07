Яйца – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно использовать для приготовления омлетов, яичницы, салатов, закусок, а также они являются обязательным продуктом для приготовления десертов, кремов.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из яиц, с сырно-крабовой начинкой.

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Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

крабовые палочки – 200 г

сыр – 100 г

майонез – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

соль, перец – по вкусу

масло растительное для жарки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью.

2. Разогрейте сковороду с маслом, пожарьте блины.

3. Отварите яйца, натрите на мелкой терке вместе с крабовыми палочками, переложите в миску, добавьте тертый чеснок, майонез, специи и хорошо перемешайте.

4. Намажьте блины начинкой, сверните и порежьте порционно.

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