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Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо
Если у вас остались яйца после Пасхи, следует найти им хорошее применение. Одним из таких вариантов есть рецепт яичного паштета. Это простое, практически элементарное блюдо, которое готовится без каких-либо проблем.
Как приготовить яичный паштет точно знает фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, с чем это блюдо будет лучше всего.
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт
- Грецкие орехи – 50 гр
- Чеснок – 2-3 зуб
- Масло – 40-50 гр
- Укроп – пучок
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Яйца отварить и полностью охладить, после чего очистить.
2. Грецкие орехи очистить от кожуры.
3. В чаше блендера соединить все ингредиенты и размельчить до однородности.
4. Добавить соль, перец и любимые специи по вкусу.
5. Подавать с поджаренным хлебом, выложив сверху огурец.
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