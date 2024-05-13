Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

Если у вас остались яйца после Пасхи, следует найти им хорошее применение. Одним из таких вариантов есть рецепт яичного паштета. Это простое, практически элементарное блюдо, которое готовится без каких-либо проблем.

Как приготовить яичный паштет точно знает фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, с чем это блюдо будет лучше всего.

Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

Ингредиенты

  • Яйца – 5 шт
  • Грецкие орехи – 50 гр
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Масло – 40-50 гр
  • Укроп – пучок
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  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Яйца отварить и полностью охладить, после чего очистить.

Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

2. Грецкие орехи очистить от кожуры.

3. В чаше блендера соединить все ингредиенты и размельчить до однородности.

Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

4. Добавить соль, перец и любимые специи по вкусу.

5. Подавать с поджаренным хлебом, выложив сверху огурец.

Легкий и вкусный яичный паштет: простое и питательное блюдо

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