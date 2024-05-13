Если у вас остались яйца после Пасхи, следует найти им хорошее применение. Одним из таких вариантов есть рецепт яичного паштета. Это простое, практически элементарное блюдо, которое готовится без каких-либо проблем.

Как приготовить яичный паштет точно знает фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, с чем это блюдо будет лучше всего.

Ингредиенты

Яйца – 5 шт

Грецкие орехи – 50 гр

Чеснок – 2-3 зуб

Масло – 40-50 гр

Укроп – пучок

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Соль

Перец

Способ приготовления

1.Яйца отварить и полностью охладить, после чего очистить.

2. Грецкие орехи очистить от кожуры.

3. В чаше блендера соединить все ингредиенты и размельчить до однородности.

4. Добавить соль, перец и любимые специи по вкусу.

5. Подавать с поджаренным хлебом, выложив сверху огурец.

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